La dupla Remuiñán-Cerqueiras, lista para el Rallysprint de este sábado en Cerceda

El Peugeot 205 Proto de Daniel Remuiñán en una de las pruebas de la competición autonómica Cedida

Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras regresan a la acción para disputar el Rallysprint de Cerceda, última prueba puntuable del certamen autonómico de la especialidad. Tras competir recientemente en el Rallye San Froilán con el Skoda Fabia R5 Evo, Daniel Remuiñán y su copiloto Álvaro Cerqueiras se suben este sábado al Peugeot 205 Proto para medirse en los exigentes tramos de la primera edición de la cita cercedense.

La dupla gallega llega a esta recta final de la temporada con un ritmo muy consolidado y con la ambición de estar en lo más alto de la clasificación. En esta ocasión, el factor meteorológico desempeñará un papel crucial, ya que la presencia de la lluvia sobre el asfalto obligará a mantener una máxima concentración y una acertada elección de neumáticos desde el primer kilómetro.

Daniel Remuiñán ofrece sus impresiones de cara la prueba de este fin de semana: "Afrontamos esta última cita en Cerceda con muchísimas ganas y con las ideas muy claras: salimos a luchar por la victoria. Corremos muy cerca de casa y tenemos un gran conocimiento de la zona, por lo que queremos apretar desde el inicio con el Peugeot 205 Proto para marcar diferencias. Parece que las condiciones meteorológicas van a ser complicadas por la lluvia, lo que añadirá una dificultad extra a los tramos. Habrá que saber gestionar el agarre y mantener un ritmo alto pero seguro para evitar fallos y cerrar la temporada con el mejor resultado posible", dice el piloto larachés.

La competición se disputa este sábado a partir de las 13.30 horas, con un primer tramo cronometrado de 10.10 kilómetros. A las 14.15 comenzará el segundo, de 12.10 kilómetros y que discurrirá por el vecino municipio de Tordoia. El tercer tramo cronometrado (17.20 horas), de 10.10 kilómetros, volverá a recorrer tierras cercedenses; para finalizar a partir de las 18.05 con el cuarto y último, de otros 12.10 kilómetros, por Tordoia.