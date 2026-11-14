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Deportes

Balonmano Ingenio acaba con la imbatibilidad del Xiria en su pista

El equipo canario se impuso por 40-42 en la novena jornada de Primera Estatal

Manuel Froxán Rial
14/11/2026 22:36
Pablo Veiga es obstaculizado por la defensa canaria
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El Balonmano Ingenio de Gran Canaria rompió la buena racha que llevaba el Calvo Xiria en su pista, en donde en las primeras ocho jornadas disputadas solo había cedido un empate ante el Bueu Atlético. El equipo canario se hizo con los dos puntos en juego al imponerse por 40-42 en un partido en el que al descanso ya llegó con siete arriba (13-20).

La primera parte comenzó intensa, con ambos equipos mostrando sus armas ofensivas. A los pocos minutos, Rodrigo Ortega abrió el marcador para Balonmano Ingenio desde el extremo derecho (minuto 1:16). Sin embargo, Calvo Xiria respondió rápidamente con un gol de Marcos Varela a los 2:01 y luego José Manuel Negreira también anotó en la misma zona.

 La dinámica se mantuvo parecida durante toda la primera mitad. Michael Martin Sánchez destacó por su precisión y capacidad goleadora por parte de los visitantes. Su actuación permitió a Balonmano Ingenio tomar ventaja tras varios goles consecutivos que dejaron un primer tiempo marcado por una diferencia clara (13-20). 

Segunda parte

En la segunda parte, Calvo Xiria salió decidido a revertir el resultado. Chimpo Rodríguez marcó pronto y Diego Gago se convirtió en una pieza clave dentro del ataque local. 

La reacción llegó cuando empezaron a aprovechar las exclusiones rivales para sumar goles rápidos. Sin embargo, cada vez que lograban acercarse en el marcador, Michael Martin Sánchez respondía eficazmente para mantener controlada la distancia. 

A pesar del esfuerzo constante de jugadores como David García Pichel y Daniel Periscal, quienes también aportaron importantes tantos desde varias posiciones del campo (con numerosos goles desde lanzamientos exteriores), finalmente las decisiones tácticas como tiempos muertos fueron cruciales para frenar cualquier intento exitoso del Calvo Xiria.

Michael Martin Sánchez destacó como el jugador más valioso del partido gracias a su efectividad al convertir múltiples goles tanto desde lanzamientos laterales como cercanos al área rival. Además tuvo intervenciones defensivas claves.

En las filas locales el máximo realizador fue David García Pichel, con 8 goles, seguido de Julián García, con 7, y de Diego Gago y Daniel Periscal, con 6 cada uno.

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