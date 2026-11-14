Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Basket Xiria vuelve a ganar fuera

Los carballeses se impusieron en Vilagarcía al Sigaltec por un ajustado 75-77

Manuel Froxán Rial
14/11/2026 22:11
xiria basket_marin-001
Una jugada del Basket Xiria-Marín de liga
Raúl López Molina
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Definitivamente, el Calvo Basket Xiria se ha acostumbrado esta temporada a perder en casa y a ganar fuera. Este sábado logró en el Pabellón Sara Gómez de Vilagarcía su cuarto triunfo a domicilio después de un final de lo más emocionante (75-77).

El primer cuarto resultó tremendamente igualado y acabó decantándose del lado local (25-23). En el segundo acto los carballeses tuvieron muchos más problemas en el tiro y ello permitió que los de casa se fueran al descanso con siete puntos de renta (46-39).

En el tercer cuarto llegó los de Héctor Méndez apretaron mucho más en defensa y ello les permitió lograr un parcial de 12-18 que ponía el momentáneo 58-57 en el marcador y dejaba todo abierto para el último acto.

En esa fase definitiva continuó la igualdad y la suerte del choque estuvo en el aire hasta el último instante. Un parcial de 17-20 posibilitó que la victoria viniese para Carballo (75-77).

El máximo anotador del partido fue el visitante Santi Martínez, con 19 puntos, seguido de su compañero Nico Fuentes, con 17.

En lo tocante a estadísticas, Basket Xiria estuvo mejor en tiros de tres (26% frente al 28% de los visitantes), incurrió en menos pérdidas (20/15) y robó más balones (4/9). Los locales fueron mejores en lanzamientos de 2 (73% frente a 42%) y capturaron más rebotes (36/31).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

lubians-Olot-006

El Escola Lubiáns vuelve a regresar de vacío de su visita a Barcelona
Manuel Froxán Rial
Pablo Veiga es obstaculizado por la defensa canaria

Balonmano Ingenio acaba con la imbatibilidad del Xiria en su pista
Manuel Froxán Rial
xiria basket_marin-001

Basket Xiria vuelve a ganar fuera
Manuel Froxán Rial
paiosaco_dubra-003

El Paiosaco recibe al Chantada y el Sofán visita el campo del Órdenes
Manuel Froxán Rial