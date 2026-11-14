Basket Xiria vuelve a ganar fuera

Una jugada del Basket Xiria-Marín de liga Raúl López Molina

Definitivamente, el Calvo Basket Xiria se ha acostumbrado esta temporada a perder en casa y a ganar fuera. Este sábado logró en el Pabellón Sara Gómez de Vilagarcía su cuarto triunfo a domicilio después de un final de lo más emocionante (75-77).

El primer cuarto resultó tremendamente igualado y acabó decantándose del lado local (25-23). En el segundo acto los carballeses tuvieron muchos más problemas en el tiro y ello permitió que los de casa se fueran al descanso con siete puntos de renta (46-39).

En el tercer cuarto llegó los de Héctor Méndez apretaron mucho más en defensa y ello les permitió lograr un parcial de 12-18 que ponía el momentáneo 58-57 en el marcador y dejaba todo abierto para el último acto.

En esa fase definitiva continuó la igualdad y la suerte del choque estuvo en el aire hasta el último instante. Un parcial de 17-20 posibilitó que la victoria viniese para Carballo (75-77).

El máximo anotador del partido fue el visitante Santi Martínez, con 19 puntos, seguido de su compañero Nico Fuentes, con 17.

En lo tocante a estadísticas, Basket Xiria estuvo mejor en tiros de tres (26% frente al 28% de los visitantes), incurrió en menos pérdidas (20/15) y robó más balones (4/9). Los locales fueron mejores en lanzamientos de 2 (73% frente a 42%) y capturaron más rebotes (36/31).