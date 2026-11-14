El Escola Lubiáns vuelve a regresar de vacío de su visita a Barcelona

Una acción del Lubiáns-Olot de hace unas jornadas Raúl López

El Escola Lubiáns encajó la quinta derrota de la temporada al caer en la pista del PHC Sant Cugat por 5-3.

Los carballeses saltaron nerviosos a la pista y apenas se llevaban 10 segundos cuando Vicen Nogueras adelantó a los locales. El propio jugador estableció el momentáneo 2-0 menos de un minuto después, pero cuando peor pintaban las cosas llegó la reacción carballesa.

A los cuatro minutos de partido David Sánchez recortó distancias y en el 10 de partido Álex Pérez restableció las tablas.

No tardaron los de Sant Cugat del Vallés en volver a ponerse por delante por mediación de Pau Gilabert y a falta de 9 para el descanso Pablo Rodríguez hizo el 4-2.

En un final de primera mitad trepidante llegaron los dos últimos goles del partido. Marc Xicola marcó el 5-2 a falta de cinco minutos y uno más tarde Marcos Trigo estableció el definitivo 5-3.