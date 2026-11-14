El Paiosaco recibe al Chantada y el Sofán visita el campo del Órdenes

Imagen del Paiosaco-Dubra de liga Raúl López Molina

La undécima jornada de Preferente Futgal se presenta sobre el papel propicia para que Paiosaco y Sofán puedan incrementar su casillero de puntos.

Los de A Porta Santa reciben a un Chantada que marcha antepenúltimo, con un solo triunfo, tres empates y seis derrotas. Los de A Porta Santa tienen una buena oportunidad para seguir alejándose de los puestos de descenso. El partido está fijado para las 17.00 horas.

El Sofán, por su parte, tiene un desplazamiento corto a Órdenes, en donde le espera en horario matinal (12.00) un equipo necesitado de puntos para salir de los puestos de descenso. Los de O Carral vuelven a tener a tiro los puestos de promoción de ascenso y vienen de golear (4-0) al Dumbría en el derbi de la pasada semana.

Los dumbrieses continúan colistas y hoy afrontan un desplazamiento complicado al campo del Carral (16.15 horas).