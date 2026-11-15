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Deportes

Álvaro Lavandeira, deportista júnior del Sysca, nuevo récord gallego en 100 metros combinada

El logro llegó durante la primera jornada de la Liga gallega de salvamento y socorrismo disputada este fin de semana en Carballo

Manuel Froxán Rial
15/11/2026 17:01
Álvaro Lavandeira, nuevo récord gallego en 100 metros combinada de categoría júnior
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Este fin de semana se disputó en el complejo deportivo Carballo Calero de la capital de Bergantiños la primera jornada de la Liga gallega de salvamento y socorrismo de piscina, cita en la que llegaron los primeros logros del club anfitrión, el Sysca carballés.

Entre esos éxitos figuró el conseguido por su deportista Álvaro Lavandeira Amado al establecer un nuevo récord gallego en la prueba de 100 metros combinada de categoría júnior, con un espectacular registro de 01:04:29. 

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