David Rivas y José Vieitez se imponen en el I Rallysprint Cerceda-Tordoia

Foto de familia de los equipos ganadores y de las autoridades que asistieron a la entrega de trofeos Cedida

El piloto cercedense David Rivas y su copiloto José Vieitez se proclamaron vencedores del I Rallysprint Cerceda-Tordoia después de un final emocionantísimo. Los ganadores protagonizaron una gran remontada en la última sección de la prueba para acabar llevándose el triunfo al superar por tan solo 8 décimas de segundo a la dupla formada por Miguel Ángel Alonso y Leticia Álvarez. Al tercer cajón del podio subió el larachés Daniel Remuiñán y su copiloto Álvaro Cerqueiras, que quedaron a 11 segundos de los campeones.

A destacar el abandono por una avería mecánica sufrida en el último tramo por el tándem Darío Calviño-José Pintor cuando lideraban esta prueba que ponía el broche al curso autonómico.

El larachés Daniel Remuiñán valoraba así la carrera: "Nos vamos muy satisfechos con este podio para cerrar la temporada. Empezamos con un pequeño contratiempo al hacer un trompo en el primer tramo que nos hizo perder unos segundos importantes, pero no bajamos los brazos en ningún momento y mantuvimos un ritmo sólido durante todo el día. En el último bucle la lluvia complicó bastante el terreno, pero supimos adaptarnos bien a las condiciones y marcar el segundo mejor tiempo en la especial final para asegurar el tercer puesto. El rendimiento del coche ha sido fantástico y todo el equipo ha realizado un gran trabajo".