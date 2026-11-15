Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Baio gana por la mínima en Cabana y sigue al frente de la Liga da Costa

El Cee vuelve a caer en su campo, esta vez ante el Outes

Manuel Froxán Rial
15/11/2026 22:06
El Sofán B cayó en O Carral ante el Soneira por 2-4
El Sofán B cayó en O Carral ante el Soneira por 2-4
Raúl López
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La décima jornada de la Liga da Costa no deparó grandes sorpresas por lo que las cosas siguen más o menos igual en la tabla clasificatoria.

Al frente de la misma continúa un Baio que se impuso por 1-2 en Cabana y mantiene su condición de invicto. José Manuel Pazos y José Ángel adelantaron a los baieses, y Simón recortó distancias a falta de un cuarto de hora para el final.

También ganó el Fisterra al Malpica (3-1). Bruno, Isaac Fábregas y Rubén marcaron para los de Ara Solis y Aday Mato hizo el tanto malpicán.

La tercera plaza del grupo es para un Corcubión que no pudo pasar del 0-0 en casa ante el Porteño. El que sí sumó 3 puntos fue el Outes al ganar por 1-3 a un Cee que es antepenúltimo.

Otro duelo interesante fue el que libraron Camariñas y Coristanco, que finalizó con 2-2. Saúl y Joseba hicieron los tantos locales y Hugo y David los visitantes.

El Sofán B cayó en O Carral por 2-4 ante un Soneira que llegó a ir ganando por 0-4 con goles de Barrientos, Cristian, Gabriel y Javier. Al final Adrián y Marcial maquillaron la derrota local.

Tres puntos importantes sumó la SD Oza al derrotar por 4-1 al Ponteceso. Marc, Anxo (2) y Raúl marcaron para los de Carballo, y Daniel hizo el tanto del honor pontecesano. 

Por último, el Corme sigue como farolillo rojo tras caer en casa ante la Esteirana por 1-2. Roberto, a falta de cinco minutos, dio el triunfo a los visitantes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

El Sofán B cayó en O Carral ante el Soneira por 2-4

El Baio gana por la mínima en Cabana y sigue al frente de la Liga da Costa
Manuel Froxán Rial
El San Lorenzo no tuvo mayor problema para imponerse al Racing San Lorenzo por 3-0

El Queixas recupera el liderato tras ganar en casa al Praíña por 3-2
Manuel Froxán Rial
Al Paiosaco le costó empezar a encarrilar el partido

El Paiosaco supera al Chantada y el Sofán 'pincha' en Órdenes
Manuel Froxán Rial
Una acción del CB Laracha-Costa Ártabra del pasado sábado

Segunda victoria de la temporada para el Club Baloncesto Laracha
Manuel Froxán Rial