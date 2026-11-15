El Baio gana por la mínima en Cabana y sigue al frente de la Liga da Costa

El Sofán B cayó en O Carral ante el Soneira por 2-4 Raúl López

La décima jornada de la Liga da Costa no deparó grandes sorpresas por lo que las cosas siguen más o menos igual en la tabla clasificatoria.

Al frente de la misma continúa un Baio que se impuso por 1-2 en Cabana y mantiene su condición de invicto. José Manuel Pazos y José Ángel adelantaron a los baieses, y Simón recortó distancias a falta de un cuarto de hora para el final.

También ganó el Fisterra al Malpica (3-1). Bruno, Isaac Fábregas y Rubén marcaron para los de Ara Solis y Aday Mato hizo el tanto malpicán.

La tercera plaza del grupo es para un Corcubión que no pudo pasar del 0-0 en casa ante el Porteño. El que sí sumó 3 puntos fue el Outes al ganar por 1-3 a un Cee que es antepenúltimo.

Otro duelo interesante fue el que libraron Camariñas y Coristanco, que finalizó con 2-2. Saúl y Joseba hicieron los tantos locales y Hugo y David los visitantes.

El Sofán B cayó en O Carral por 2-4 ante un Soneira que llegó a ir ganando por 0-4 con goles de Barrientos, Cristian, Gabriel y Javier. Al final Adrián y Marcial maquillaron la derrota local.

Tres puntos importantes sumó la SD Oza al derrotar por 4-1 al Ponteceso. Marc, Anxo (2) y Raúl marcaron para los de Carballo, y Daniel hizo el tanto del honor pontecesano.

Por último, el Corme sigue como farolillo rojo tras caer en casa ante la Esteirana por 1-2. Roberto, a falta de cinco minutos, dio el triunfo a los visitantes.