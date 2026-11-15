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Deportes

El nadador de la AD Fogar Martín López acudió al Campeonato de España Absoluto Open P25

Quedó en 51º lugar en una prueba de 50 metros braza que tuvo un nivel altísimo

Manuel Froxán Rial
15/11/2026 16:46
Martín López Franco (i.) junto a otro deportista de la AD Fogar
Martín López Franco (i.) junto a otro deportista de la AD Fogar
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Martín López Franco (2001) representó a la AD Fogar de Carballo y Oleiros en el LXIX Campeonato de España de Natación Absoluto Open P25 celebrado este fin de semana en el Centro de Natación M86 de Madrid y en el que participaron más de 700 nadadores y nadadoras pertenecientes a 163 equipos.

El deportista de la AD Fogar nadó las eliminatorias matinales de la prueba de los 50 metros braza en 28''90, tiempo con el que fue 51º en una prueba de altísimo nivel en la que los 17 primeros nadaron por debajo de los 28 segundos y los medallistas por debajo de los 27. 

Martín ostenta a día de hoy el récord absoluto del club en piscina corta con un tiempo de 28''53.

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