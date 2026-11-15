Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Paiosaco supera al Chantada y el Sofán 'pincha' en Órdenes

El Dumbría no logró puntuar en Carral pese a hacer un buen partido

Manuel Froxán Rial
15/11/2026 21:03
Al Paiosaco le costó empezar a encarrilar el partido
Al Paiosaco le costó empezar a encarrilar el partido
Raúl López
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Paiosaco fue el único de los tres equipos de la zona que militan en Preferente que sacó algo positivo en la undécima jornada de Preferente Futgal. El conjunto verdiblanco se impuso al Chantada en A Porta Santa por un claro 3-0.

Sin embargo, a los de Iván Sánchez les costó encarrilar el triunfo. Y es que hubo que esperar hasta el minuto 73 para que Adai adelantase a los locales. Nueve minutos más tarde Jorge Braña ampliaba la cuenta y, ya en el 90, Martín Carracedo establecía el definitivo 3-0 que permite al Paiosaco mantener tres puntos de distancia con respecto a los puestos de descenso.

En puestos de descensos continúa el Órdenes pese a haber conseguido imponerse en casa al Sofán por 3-2. Los carbelleses hicieron pronto el 0-1 por mediación de Julián Cortes, pero Tunas en el 38 volvió a situar las tablas en el marcador (1-1).

En el 43 Daniel Becerra ponía de nuevo en ventaja a los visitantes que la segunda mitad y en tan solo un minuto, encajaron dos goles casi consecutivos y ya no pudieron levantar el marcador.

El Dumbría, por su parte, empezó mal en Carral, al punto de encajar el 1-0 a los 3 minutos de partido, gol marcado por Parente. Sin embargo, los de Pablo Conde se repusieron y devolvieron la igualdad al marcador a la media hora con un tanto de Javier Souto. A los diez minutos de la segunda mitad llegaría el definitivo 2-1 que impide a los dumbrieses abandonar su posición de colista.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

El Sofán B cayó en O Carral ante el Soneira por 2-4

El Baio gana por la mínima en Cabana y sigue al frente de la Liga da Costa
Manuel Froxán Rial
El San Lorenzo no tuvo mayor problema para imponerse al Racing San Lorenzo por 3-0

El Queixas recupera el liderato tras ganar en casa al Praíña por 3-2
Manuel Froxán Rial
Al Paiosaco le costó empezar a encarrilar el partido

El Paiosaco supera al Chantada y el Sofán 'pincha' en Órdenes
Manuel Froxán Rial
Una acción del CB Laracha-Costa Ártabra del pasado sábado

Segunda victoria de la temporada para el Club Baloncesto Laracha
Manuel Froxán Rial