El Paiosaco supera al Chantada y el Sofán 'pincha' en Órdenes

Al Paiosaco le costó empezar a encarrilar el partido Raúl López

El Paiosaco fue el único de los tres equipos de la zona que militan en Preferente que sacó algo positivo en la undécima jornada de Preferente Futgal. El conjunto verdiblanco se impuso al Chantada en A Porta Santa por un claro 3-0.

Sin embargo, a los de Iván Sánchez les costó encarrilar el triunfo. Y es que hubo que esperar hasta el minuto 73 para que Adai adelantase a los locales. Nueve minutos más tarde Jorge Braña ampliaba la cuenta y, ya en el 90, Martín Carracedo establecía el definitivo 3-0 que permite al Paiosaco mantener tres puntos de distancia con respecto a los puestos de descenso.

En puestos de descensos continúa el Órdenes pese a haber conseguido imponerse en casa al Sofán por 3-2. Los carbelleses hicieron pronto el 0-1 por mediación de Julián Cortes, pero Tunas en el 38 volvió a situar las tablas en el marcador (1-1).

En el 43 Daniel Becerra ponía de nuevo en ventaja a los visitantes que la segunda mitad y en tan solo un minuto, encajaron dos goles casi consecutivos y ya no pudieron levantar el marcador.

El Dumbría, por su parte, empezó mal en Carral, al punto de encajar el 1-0 a los 3 minutos de partido, gol marcado por Parente. Sin embargo, los de Pablo Conde se repusieron y devolvieron la igualdad al marcador a la media hora con un tanto de Javier Souto. A los diez minutos de la segunda mitad llegaría el definitivo 2-1 que impide a los dumbrieses abandonar su posición de colista.