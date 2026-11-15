El Queixas recupera el liderato tras ganar en casa al Praíña por 3-2
Los de Teo levantaron un 2-0 con un gol en el minuto 90 pero nada más sacar de centro los de Cerceda marcaron el tanto del triunfo
El duelo en lo más alto del Grupo II de Primera Futgal entre el Praíña y el Queixas no defraudó y tuvo un final apasionante y con un giro inesperado más propio de una película de suspense.
Los locales creían tener casi todo hecho cuando en el mintudo 71 Kevin situaba en el marcador el momentáneo 2-0 (antes, en el 54, había marcado Mateo), pero el equipo de Teo reaccionó a lo grande y, primero por medio de Brais (min. 75), y después con un certero remate de Yago (min. 90), situó en el electrónico un 2-2 que parecía ser definitivo. No fue así porque, nada más sacar de centro, Gabriel volvía a adelantar a un Queixas que, de esta forma, le arrebata el liderato a su rival.
El San Lorenzo también derrotó al Racing San Lorenzo por 3-0, con lo que se sitúa sexto en la tabla. Los goles carballeses fueron obra de Adrián Varela, Javier Pérez y Lucas Souto.
Con triunfo local, en este caso por 4-1, finalizó igualmente el Muxía-Vizoño. Manu Nogueira y Fran Moreira, con sendos dobletes, marcaron para los muxiáns luego de un partido en el que los visitantes sufrieron dos expulsiones (Borja Souto y Gabriel Arfes, minutos 57 y 70), además de ver numerosas amarillas.
No menos importante fue el triunfo del Castriz en casa ante el Cacheiras (2-0), que le permite salir de los puestos de descenso. Carlos Rieiro y Marcos Corzón fueron los goleadores.
Menos suerte tuvieron sus vecinos del Xallas, que cayeron por 1-2 en Fontenla ante el Meicende, pese a empezar ganando con un gol de Alberto Jallas.
También mordió el polvo el Club do Mar, en este caso en el feudo de un Bertamiráns que le derrotó por 2-1. Tiago Mendes marcó el gol de los de Caión.