El Queixas recupera el liderato tras ganar en casa al Praíña por 3-2

El San Lorenzo no tuvo mayor problema para imponerse al Racing San Lorenzo por 3-0 Raúl López

El duelo en lo más alto del Grupo II de Primera Futgal entre el Praíña y el Queixas no defraudó y tuvo un final apasionante y con un giro inesperado más propio de una película de suspense.

Los locales creían tener casi todo hecho cuando en el mintudo 71 Kevin situaba en el marcador el momentáneo 2-0 (antes, en el 54, había marcado Mateo), pero el equipo de Teo reaccionó a lo grande y, primero por medio de Brais (min. 75), y después con un certero remate de Yago (min. 90), situó en el electrónico un 2-2 que parecía ser definitivo. No fue así porque, nada más sacar de centro, Gabriel volvía a adelantar a un Queixas que, de esta forma, le arrebata el liderato a su rival.

El San Lorenzo también derrotó al Racing San Lorenzo por 3-0, con lo que se sitúa sexto en la tabla. Los goles carballeses fueron obra de Adrián Varela, Javier Pérez y Lucas Souto.

Con triunfo local, en este caso por 4-1, finalizó igualmente el Muxía-Vizoño. Manu Nogueira y Fran Moreira, con sendos dobletes, marcaron para los muxiáns luego de un partido en el que los visitantes sufrieron dos expulsiones (Borja Souto y Gabriel Arfes, minutos 57 y 70), además de ver numerosas amarillas.

No menos importante fue el triunfo del Castriz en casa ante el Cacheiras (2-0), que le permite salir de los puestos de descenso. Carlos Rieiro y Marcos Corzón fueron los goleadores.

Menos suerte tuvieron sus vecinos del Xallas, que cayeron por 1-2 en Fontenla ante el Meicende, pese a empezar ganando con un gol de Alberto Jallas.

También mordió el polvo el Club do Mar, en este caso en el feudo de un Bertamiráns que le derrotó por 2-1. Tiago Mendes marcó el gol de los de Caión.