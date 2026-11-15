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Deportes

El triatleta de la AD Fogar Andrés Prieto fue 9º en Miyazaki y 13º en Hong Kong

Manuel Froxán Rial
15/11/2026 16:30
Andrés Prieto, en el centro en segundo plano, defendiendo los colores de la selección española en una competición ciclista
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Andrés Prieto, triatleta de la AD Fogar de Carballo y Oleiros ha cosechado grandes resultados en la gira asiática de la World Triathlon Cup, al punto de firmar un 13º puesto en Hong Kong y quedar 9º en Miyazaki (Japón), (750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie).

En la cita celebrada el sábado 7 de noviembre en Hong Kong, que abría este bloque competitivo en Asia, Andrés Prieto mostró  un gran nivel cruzando la línea de meta en una meritoria 13ª posición. Con este resultado, el deportista del club carballés superó con holgura su mejor registro previo en  pruebas de la Copa del Mundo de esta temporada, contribuyendo a la gran actuación de la selección española en una prueba en la que David Castro subió al podio (3°) e Izan Edo fue quinto.

Apenas una semana después, el sábado 14 de noviembre en el Miyazaki Seaside Park (Japón), Andrés Prieto dio un paso más en su progresión al meterse de lleno en el Top 10 internacional. El triatleta de la AD Fogar alcanzó la 9ª plaza en la categoría élite masculina, en una jornada histórica para el triatlón estatal encabezada por la medalla de plata de Izan Edo en un podio completado por el francés Serré y el chino Zhang. 

Andrés Prieto confirma así su excelente estado de forma en este tramo final del calendario internacional.

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