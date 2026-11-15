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Deportes

Segunda victoria de la temporada para el Club Baloncesto Laracha

Las laracheseas se impusieron en la séptima jornada liguera al Costa Ártabra por 81-47

Manuel Froxán Rial
15/11/2026 17:49
Una acción del CB Laracha-Costa Ártabra del pasado sábado
Una acción del CB Laracha-Costa Ártabra del pasado sábado
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El Club Baloncesto Laracha sumó la segunda victoria de la temporada al derrotar al Baloncesto Base Costa Ártabra por 81-47 (46-26 al descanso), lo que le permite escalar hasta las posiciones intermedias de su grupo de Primera Estatal.

El equipo dirigido por Sito Cabado dejó patente su superioridad desde el primer  momento y prueba de ello fue el 27-9 que campeaba en el marcador al término del primer cuarto. 

En el segundo acto hubo algo más de igualdad (19-9), pero al descanso se llegó con el partido ya finiquitado, con las carballesas con 25 puntos de ventaja (46-21).

Tras el descanso continuó el control y la superioridad de las larachesas, que acabaron imponiéndose por 81-47 (+34). Las máximas anotadoras del partido fueron Ylenia Expósito con 27 puntos y Lucía Chaga con 18.

El club larachés ha dado un salto de calidad importante con sus últimas incorporaciones, un total de cinco: Ylenia Expósito, escolta con experiencia en el baloncesto universitario de EEUU; Luciana Chagas, base internacional con Uruguay, Begoña Faz, pívot mexicana de 1,91 metros; Martina Rodríguez, base ourensana; y Suevia Casal, una alero que procede del Básquet Coruña.

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