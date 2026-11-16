El AD Zas Ponciano Nieto y el Atalaya Gijón posando antes del enfrentamiento Cedida

El AD Zas Ponciano Nieto no pudo prolongar su buena racha de resultados y cedió el pasado sábado en casa por 1-5 ante La Atalaya Gijón Tenis de Mesa, en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Segunda División Nacional Masculina. El enfrentamiento tenía un atractivo especial, ya que medía al cuarto clasificado, el AD Zas, con el tercer clasificado, el conjunto gijonés, ambos empatados a puntos antes de esta jornada. Finalmente, el equipo visitante se llevó los 2 puntos en juego y da un paso adelante en la clasificación.

El partido comenzó cuesta arriba para los intereses zasenses. Jesús Raspall se enfrentó a Fernando Baragaño en el primer duelo, en un duelo complicado en el que, pese a llevarse un disputado segundo juego por 12-10, terminó cediendo por 1-3.

Raúl López tampoco pudo sumar en el segundo enfrentamiento ante Mario Santamarta, que se impuso por 0-3. El tercer partido fue uno de los más emocionantes de la mañana. Miguel Rey protagonizó un intenso encuentro ante Lucas Bances, que necesitó cinco juegos para decidirse. El jugador zasense consiguió igualar el partido en dos ocasiones, pero finalmente el visitante se llevó el último juego por 9-11, colocando el 0-3 en el marcador general.

Jesús Raspall volvió a la mesa para enfrentarse a Mario Santamarta, pero el jugador gijonés se mostró muy sólido y consiguió el cuarto punto visitante con un 0-3.

Con el encuentro ya decidido, Miguel Rey logró el único punto del AD Zas Ponciano Nieto al imponerse a Fernando Baragaño por 3-1. Después de ceder el primer juego, el jugador zasense reaccionó con autoridad y se llevó los tres siguientes.

En el último partido, Raúl López se enfrentó a Adrián Crespo, que consiguió cerrar el encuentro con un 0-3, dejando el resultado definitivo en 1-5 a favor del Atalaya Gijón.

Resultados del resto de equipos del club

La jornada dejó también importantes resultados para los demás equipos del club en las diferentes competiciones.

En 3ª División Nacional, el AD Zas Axiña Telecom consiguió una gran victoria por 4-2 frente al CTM Coruña, sumando el primer triunfo en la competición.

En 1ª División Galega, el AD Zas Talladas firmó una actuación sobresaliente al imponerse por un contundente 6-0 al Club del Mar, mientras que el AD Zas O Pinar cedió por 2-4 ante el Conxo TM.

Jesús Raspall, campeón del III Trofeo Adaptado Zas 2026

La gran alegría deportiva del fin de semana para el AD Zas llegó también desde el ámbito del deporte adaptado. Su jugador Jesús Raspall se proclamó vencedor del III Torneo Adaptado Zas 2026, una competición que reunió a 43 deportistas pertenecientes a diferentes asociaciones de enfermedades mentales y discapacidad intelectual de toda Galicia.

Jesús Raspall en lo más alto del podio Cedida

Fue una magnífica jornada de deporte, convivencia e inclusión que volvió a demostrar que el tenis de mesa es una herramienta extraordinaria para fomentar la participación, la igualdad de oportunidades y la integración social.