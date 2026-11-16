Un lance del Bergantiños-Boiro de Tercera Federación Raúl López

El Bergantiños Femenino cayó derrotado por 1-4 ante el EFF Concello de Boiro en partido correspondiente a la jornada 10 de Tercera Federación disputado en As Eiroas.

Las carballesas empezaron adelantándose a los 4 minutos por medio de Yara, pero luego tuvieron que claudicar ante la superioridad de las visitantes que consumaron la remontada con goles de Antía (2) y Carla.

El equipo rojillo continúa antepenúltimo con 8 puntos y un balance de 2 partidos ganados, 2 empatados y 6 perdidos.

Primera División Gallega

En Primera División Gallega la décima jornada liguera deparaba el derbi Muxía-Xallas, en el que se impusieron las primeras por 2-1, aunque empezaron perdiendo (gol de Olalla, min. 39). La reacción muxiana llegaría en la segunda mitad con goles de Lucía (p.p.) y Laura.

El Bergantiños B regresó de vacío de su desplazamiento a Pastoriza, que se impuso por 2-0, tantos de Zaira y Emma.

El Tordoia, por su parte, sumó tres puntos al imponerse en Cambre por 1-5, con goles visitantes de Marta, Andrea (2), Ana y Lucía.

Las muxianas son terceras en la tabla con 21 puntos, seguidas del Tordoia con 17. Las del Xallas son quintas con 14 y el Bergantiños B es penúltimo con 5.

Segunda y Tercera

En Segunda División Gallega el Soneira derrotó por 2-0 al Corme, con goles de Ánxela y María Villaverde.

También se impuso por 3-1 el Cee al Atl. Cercedense. Lucía y Nayara (2) marcaron para las de casa e Inés hizo el tanto de las visitantes.

El Dumbría-Outes acabó 3-0, tantos logrados por Carla, Alexandra Lojo y Claudia Cundíns.

Al frente de la tabla está el Soneira; el Cee es tercero; el Atl. Cercedense cuarto; el Corme quinto; y el Dumbría séptimo..

Por lo que respecta al grupo II de Tercera Gallega, Xallas B y Ponteceso se repartieron los puntos (1-1). Yaiza adelantó a las locales y Claudia, en el 90, marcó el 1-1.

La goleada de la jornada se vio en el Os Miudos-A Baña (7-0) y se encargaron de materializarla María González (3), Sofía (3) y Ana (p.p.).

Por contra, el EFCC Juan Cabrejo-Cabana finalizó sin que se moviese el 0-0 inicial.

El Dubra se impuso al Fisterra por un ajustado 2-1, aunque el gol de Daniela para las visitantes llegó ya en el tiempo añadido.

Con triunfo por la mínima (3-2) finalizó también el Órdenes-Sporting Zas. Andrea Solís y Nuria marcaron para las visitantes, mientras que Candela, Andrea y Mariana lo hicieron para las ordenses.

Con victoria local por la mínima finalizó también el Bastavales-Cerqueda (2-1). El gol de las malpicanas lo marcó Érika. Por último, el Esteirana-Negreira se saldó con empate a 2 tantos.

La clasificación está encabezada por el Bastavales con 14 puntos, seguido de la Esteirana con 13; Fisterra, Cerqueda y Órdenes tienen 12; Negreira, 11; y Cabana, 10. Cierran la tabla Os Miudos con 3, Ponteceso con 2 y A Baña con 1.