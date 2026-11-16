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Deportes

El Laxe empata en casa y no acorta distancias con el líder, Bergantiños B

Los carballeses mantienen los 5 puntos de ventaja tras el 1-1 logrado en Zas

Manuel Froxán Rial
16/11/2026 16:39
Una acción del Bergantiños B-Baíñas (2-1)
Una acción del Bergantiños B-Baíñas (2-1) de liga)
Raúl López
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En Tercera Futgal de la Costa todo sigue igual en la parte alta del grupo tras la disputa de la décima jornada liguera.

El líder Bergantiños B tenía una salida difícil al campo del Sporting Zas, en donde arrancó finalmente un punto (1-1). Fue un choque bastante igualado en el que el marcador tardó en moverse. 

A falta de doce minutos para el final Darío consiguió adelantar a los sportinguistas, pero el gol espoleó a los carballeses, que se fueron arriba y cinco después lograron el empate definitivo por mediación de Roberto Amoedo.

El Laxe, segundo clasificado, recibía en casa al Monte Louro, ante el que no pasó del empate (1-1), por lo que sigue a 5 puntos del líder. A falta de media hora Brais Simal adelantó al conjunto laxense y en el 77 Javier restablecería las tablas.

Tercero continúa un Sporting Seaia que el domingo derrotó al Volantes de Baño por 3-1. Edu, Asier y Bruno marcaron para los de Malpica y Alejandro hizo el gol de los muradanos.

El Muros (cuarto clasificado) goleó por 7-2 al Inter de Brens, con goles de Jesús (4), Iván (2) y Daniel. Para el conjunto ceense marcó Yonatan.

La quinta plaza sigue siendo para un Camelle que derrotó por 4-2 a un Buño que empezó adelantándose. Marcelino, Mario, Miguel y Carlos Suárez marcaron para los locales y Saad y Christian lo hicieron para los oleiros.

También el Baíñas se impuso al Razo por 4-1, tantos marcados por Raúl Antelo, Kevin, Dylan y Esteban; y por César para los del litoral carballés.

Mucho más igualado resultó el Lira-Mazaricos (4-3). Los visitantes se pusieron muy pronto con un 0-2, con goles de Samuel y Sueiro. Al principio de la segunda mitad recortó Javier y después Óliver puso el 2-2. En el añadido se desató el frenesí goleador. A los 90 minutos Sergio Porrua marcó el 2-3; un minuto después Javier hizo el 3-3; y en el 94 llegó el definitivo 4-3, obra de Óliver.

El Cerqueda y el Nantón empataron en Xaviña (2-2), con lo que los cabaneses suman así su primer punto de una temporada que se les está haciendo muy cuesta arriba por la falta de efectivos. Los locales empezaron adelantándose con goles de Cesáreo y Marcos, pero el Nantón no tiró la toalla y en volvió a situar las tablas en el marcador con dos goles de Jorge en la segunda mitad.

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