El malogrado Marcelo Nogareda Sánchez Club do Mar

La directiva del Club do Mar de Caión informa a través de sus redes sociales del fallecimiento de un exjugador del club. Se trata de Marcelo Nogareda Sánchez que últimamente estaba afincado en la localidad lucense de Rábade.

Allí están siendo velados desde este martes sus restos mortales en el tanatorio del Grupo Luis Iglesias. Según detallan los dirigentes del Club do Mar, este miércoles a las 15.30 horas se oficiará una misa por su eterno descanso en el propio hogar funerario de Rábade y, a continuación, será el sepelio.

Desde la familia deportiva del Club do Mar ya le han traslado sus condolencias a la esposa y a la hija del fallecida, aunque algunos aprovecharán la asistencia al entierro para darle personalmente el pésame tanto a ellas como al resto de familiares.