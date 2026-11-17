Iago Novo celebrando el gol que le marcó al Coruxo (1-1) Raúl López Molina

Partidazo el que podrá verse en la noche de este miércoles 18 de noviembre en el Municipal carballés de As Eiroas. El Bergantiños recibe, a partir de las 20.00 horas, a un Sestao River que llega como líder del Grupo I de Segunda Federación y como flamante campeón de la Copa Federación tras derrotar (1-0) el pasado fin de semana en la gran final a todo un Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español.

El conjunto vizcaíno se encaramó a lo más alto de la tabla clasificatoria del Grupo I en la jornada 8, relevando precisamente a un Bergantiños que también comandó el grupo durante las cuatro jornadas anteriores, antes de caer en el feudo del Eibar B (3-2) en la octava jornada liguera.

Fortaleza defensiva y poderío aéreo

Buena parte del éxito del Sestao River se explica por su gran fortaleza defensiva y su poderío en el juego aéreo, como demostraron el pasado sábado en la final copera ante el Reacreativo, que se decidió con un solitario gol marcado por Gaizka Argente de cabeza a la salida de un córner.

En las diez jornadas que se llevan disputadas de Segunda Federación solo encajaron 3 goles. Dos de ellos se los marcó el Compostela en la tercera jornada, goles que supusieron la única derrota (2-0) sufrida hasta ahora por el equipo vasco. Su otro 'pinchazo' fue el empate sin goles de la jornada 6 en su campo ante la Gimnástica de Torrelavega.

Sus restantes compromisos ligueros se cuentan por victorias, un total de 8, la mitad en casa y la mitad fuera.

En la noche de este miércoles van a tener en frente a un Bergantiños que ya tenía ganas de volver a saltar al ruedo después de no poder hacerlo el pasado domingo debido al compromiso copero del Sestao River, su rival en la undécima jornada liguera a la que corresponde este enfrentamiento.

Los carballeses llegan a la cita con un interesante balance de 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas, la última en el campo del Llanera (4-3), en donde cayeron en los minutos finales después de desperdiciar una renta de 1-3.

El técnico rojillo, Simón Lamas, reconoce que esa derrota dejó un sabor amargo y que el equipo está deseando competir de nuevo para volver a demostrar el verdadero nivel de sus jugadores tras la derrota de Llanera.

También es consciente de que se van a medir a un Sestao River que "llega con una gran dinámica después de ganar la Copa Federación y de obtener muy buenos resultados en los últimos partidos. Son un equipo que encaja muy pocos goles pero nosotros también somos de los más goleadores y seguimos sin perder en casa", destaca.

Presión y posesión

El entrenador chairego incide además en que "estamos dolido por lo acontecido en el tramo final del partido de Llanera, por lo que queremos volver a demostrar hambre, ganas y ambición ante un grandísimo rival al que respetamos mucho, pero al que creo que podemos hacerles daño".

Las claves que da para conseguirlo pasan por "mandar en el juego y mantener el control tanto a través del balón como de una presión muy intensa, ante un rival que nos va a obligar a defender muchas situación de fútbol directo". Lamas también espera que los aficionados se vuelquen con el equipo y ayuden al equipo a superar los momentos difíciles para, entre todos, frenar al líder.