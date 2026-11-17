El Bergantiños quiere frenar al líder y flamante campeón de la Copa Federación
El Sestao River solo ha cedido un empate y una derrota en las diez jornadas disputadas, además de encajar únicamente tres goles
Partidazo el que podrá verse en la noche de este miércoles 18 de noviembre en el Municipal carballés de As Eiroas. El Bergantiños recibe, a partir de las 20.00 horas, a un Sestao River que llega como líder del Grupo I de Segunda Federación y como flamante campeón de la Copa Federación tras derrotar (1-0) el pasado fin de semana en la gran final a todo un Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español.
El conjunto vizcaíno se encaramó a lo más alto de la tabla clasificatoria del Grupo I en la jornada 8, relevando precisamente a un Bergantiños que también comandó el grupo durante las cuatro jornadas anteriores, antes de caer en el feudo del Eibar B (3-2) en la octava jornada liguera.
Fortaleza defensiva y poderío aéreo
Buena parte del éxito del Sestao River se explica por su gran fortaleza defensiva y su poderío en el juego aéreo, como demostraron el pasado sábado en la final copera ante el Reacreativo, que se decidió con un solitario gol marcado por Gaizka Argente de cabeza a la salida de un córner.
En las diez jornadas que se llevan disputadas de Segunda Federación solo encajaron 3 goles. Dos de ellos se los marcó el Compostela en la tercera jornada, goles que supusieron la única derrota (2-0) sufrida hasta ahora por el equipo vasco. Su otro 'pinchazo' fue el empate sin goles de la jornada 6 en su campo ante la Gimnástica de Torrelavega.
Sus restantes compromisos ligueros se cuentan por victorias, un total de 8, la mitad en casa y la mitad fuera.
En la noche de este miércoles van a tener en frente a un Bergantiños que ya tenía ganas de volver a saltar al ruedo después de no poder hacerlo el pasado domingo debido al compromiso copero del Sestao River, su rival en la undécima jornada liguera a la que corresponde este enfrentamiento.
Los carballeses llegan a la cita con un interesante balance de 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas, la última en el campo del Llanera (4-3), en donde cayeron en los minutos finales después de desperdiciar una renta de 1-3.
El técnico rojillo, Simón Lamas, reconoce que esa derrota dejó un sabor amargo y que el equipo está deseando competir de nuevo para volver a demostrar el verdadero nivel de sus jugadores tras la derrota de Llanera.
También es consciente de que se van a medir a un Sestao River que "llega con una gran dinámica después de ganar la Copa Federación y de obtener muy buenos resultados en los últimos partidos. Son un equipo que encaja muy pocos goles pero nosotros también somos de los más goleadores y seguimos sin perder en casa", destaca.
Presión y posesión
El entrenador chairego incide además en que "estamos dolido por lo acontecido en el tramo final del partido de Llanera, por lo que queremos volver a demostrar hambre, ganas y ambición ante un grandísimo rival al que respetamos mucho, pero al que creo que podemos hacerles daño".
Las claves que da para conseguirlo pasan por "mandar en el juego y mantener el control tanto a través del balón como de una presión muy intensa, ante un rival que nos va a obligar a defender muchas situación de fútbol directo". Lamas también espera que los aficionados se vuelquen con el equipo y ayuden al equipo a superar los momentos difíciles para, entre todos, frenar al líder.