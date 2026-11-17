Deportistas del Sysca que participaron en la primera jornada liguera disputada en la Piscina Carballo Calero Sysca

El Club Sysca comenzó la temporada 2026/2027 con la disputa de la primera jornada de la Liga Gallega de Piscina en las categorías infantil, cadete, juvenil, júnior y absoluta. Después de unas semanas de preparación del nuevo curso, los carballeses regresaron a la competición de la mejor forma posible.

A lo largo del fin de semana el club carballés estuvo representado por casi 90 deportistas, que se estrenaron con buenas sensaciones y notables resultados.

Cita en Arteixo para los infantiles

Los infantiles se desplazaron hasta Arteixo en la tarde del sábado para participar en la primera jornada liguera.

Uno de los más destacados fue Nicolás Cerviño, quien se impuso en las dos pruebas individuales disputadas, 100 metros remolque de maniquí con aletas y 50 metros remolque de maniquí. En esta última prueba también sobresalió Diego Bodelo al terminar en segunda posición. Por su parte, Ada Quintela fue tercera en los 100 metros remolque de maniquí con aletas y quinta en los 50 metros remolque de maniquí.

En cuanto a los relevos, el equipo masculino venció en el 4x50 combinado y acabó segundo en el 4x25 remolque de maniquí, mientras que el femenino finalizó segundo en ambas pruebas.

Categorías júnior y absoluta

También compitieron el sábado por la tarde los deportistas júnior y absolutos, en su caso en la piscina Carballo Calero.

Gabriel Rodriguez, nuevo récord gallego absoluto en 100 metros socorrista con aletas Sysca

En las pruebas de aletas, el gran dominador fue Gabriel Rodríguez, ya que se impuso tanto en los 100 metros remolque de maniquí con aletas como en los 100 metros socorrista. En esta última estableció un nuevo récord gallego absoluto, al igual que hizo el júnior Álvaro Lavandeira en los 100 metros combinada.

Otro de los nombres propios de la jornada fue el de Andrea Goimil, con su triunfo en los 100 metros combinada y la tercera posición alcanzada en los 200 metros obstáculos. Además, destacaron Carla Mourelle, segunda en los 200 metros obstáculos, Joel García, tercero en los 100 metros socorrista, Paula Ferradás, tercera en los 100 metros combinada, o Raquel Suárez, tercera en los 100 metros remolque de maniquí con aletas, mientras que Sara Puñal, Marta Eirís, Sara García y Anxo López también lograron situarse entre los cinco primeros en algunas de las pruebas celebradas en el estreno liguero.

En el único relevo disputado, el 4x25 remolque de maniquí, el conjunto femenino alcanzó el primer puesto, mientras que el masculino se tuvo que conformar con la segunda plaza.

Álvaro Lavandeira, récord gallego júnior en 100 metros combinada Sysca

Cadetes y juveniles

Ya el domingo por la mañana, de nuevo en Carballo, fue el turno de cadetes y juveniles.

En categoría cadete, la más destacada fue Laura Rodríguez, al ser primera en los 100 metros combinada y tercera en los 50 metros remolque de maniquí. Por su parte, Jaime Buño terminó la prueba de combinada en tercera posición y la de remolque de maniquí en cuarto lugar.

Por equipos, tanto el relevo femenino como el masculino fueron terceros en el 4x25 remolque de maniquí.

En cuanto a los juveniles, Clara Tasende y Mateo Castelo se impusieron en los 100 metros combinada. Además, Clara repitió triunfo en los 50 metros remolque de maniquí, mientras que Mateo solo pudo ser segundo. También obtuvieron notables resultados Elena Vázquez, tercera en la combinada y quinta en el remolque de maniquí, Rodrigo Barca, cuarto en ambas pruebas, y Lluc Pensado, quinto en la combinada. En el relevo 4x25 maniquí, los chicos terminaron segundos, mientras que las chicas fueron cuartas.

Esta semana llegará el turno de los más veteranos, los deportistas máster. Disputarán la primera jornada de liga el sábado 21 de noviembre en horario de tarde, en la piscina municipal Antía García Silva, en Caldas de Reis.