Álex Pachón presionando a un jugador del Sestao River Raúl López

El Bergan desaprovechó el golazo inicial de Koke, y la ventaja numérica de la segunda parte ante un correoso Sestao River. El cuadro de Simón Lamas suma tres partidos consecutivos en los que cobra ventaja y no es capaz de sacar los tres puntos.

Arrancó el partido con el ritmo habitual de dos equipos destinados a grandes objetivos esta temporada. El Bergan propuso un equipo titular con mucha calidad individual, con Gandoy, Iago Novo, Koke... Tras pasar los primeros cinco minutos de ritmo pero sin control, el conjunto carballés fue capaz de instalarse en campo contrario.

Aún así, el Sestao tuvo la primera oportunidad del choque en una pelota parada. En el primer córner del encuentro, el balón llovido encontró en el segundo palo a Ugarte, pero su remate se marchó alto. Tras esto, fue donde apareció la calidad individual de los locales para encontrar situaciones peligrosas.

En el minuto once, probó fortuna Koke con un golpeo desde treinta metros. El extremo valenciano cosechó una obra de arte, con un lanzamiento que fue a parar a la escuadra de la portería de Ander Iru.

El Bergan creció tras el gol, y las internadas de Hugo Villaverde estuvieron cerca de duplicar la ventaja en el marcador. Además, la velocidad de Koke también generó ventajas. En un centro desde la parte derecha del propio extremo valenciano, Ale Sánchez se quedó a centímetros de hacer el segundo.

Tuvo la oportunidad más clara de la primera mitad Carrión para el Sestao River, en una transición en la que el remate del cántabro se estrelló en el poste de la portería de Alberto. Sin embargo, se llegó al descanso con la sensación de que el Bergan estaba mejor y con el partido controlado.

La segunda parte empezó con el paso adelante del Sestao. El conjunto vasco, después de ser campeón de la Copa Federación el sábado, hizo rotaciones en la alineación. La entrada de futbolistas habituales como Castañeda y Castillo en los primeros minutos del segundo acto fueron una declaración de intenciones del conjunto de Héctor Urquía.

Expulsión y empate

Pese a esto, a los diez minutos del periodo definitivo llegó una jugada clave para el devenir del encuentro. En un balón a la espalda de la defensa sestaotarra, Ander Iru salió a anticipar la acción. El guardameta vasco tocó balón antes de llevarse puesto a Koke. El colegiado no dudó y decretó la polémica expulsión del portero del Sestao River.

El líder es el líder por algo y cinco minutos después de la expulsión llegó el empate. En un saque de esquina, Laka cabeceó a la red en una mala jugada defensiva del Bergan. Durante los primeros minutos tras la expulsión, el Sestao además de conseguir el empate, tuvo acercamientos peligrosos para completar la remontada. El cuadro de Héctor Urquía llevó mucho peligro a través de los centros laterales, que al equipo de Simón Lamas le costó defender bastante en el choque intersemanal.

El centrocampista Daniel trata de marcharse de su marcador Raúl López

Arreón final rojillo

Tras la parte de duda, el último tramo del partido fue de claro dominio carballés. El equipo de Simón Lamas fue capaz de instaurarse en campo contrario y obligar al Sestao a correr una y otra vez tras el balón. El técnico vilalbés demandó más centros al área, al igual que su delantero, Pachón, y ahí llegó el peligro.

Especialmente desde la banda derecha, con un Koke muy inspirado hasta que le aguantó el físico, el Bergan empezó a encadenar un centro tras otro. En el primer balón peligroso al interior del área del Sestao, el cuadro de Simón Lamas reclamó un posible penalti sobre David Iglesias, que el colegiado no señaló. Además, en una acción de pases encadenados, Koke habilitó a Joseda, pero Ibón se mostró seguro para atajar el esférico.

Además, desde la pizarra también generó oportunidades el Bergantiños. En un córner botado al segundo palo, Pachón habilitó en el primero a Nacho Pastor y René, que se molestaron entre sí a la hora de rematar y no pudieron anotar el tanto de la victoria. Con los cinco minutos de descuento le llegó la ansiedad al Bergan, que vio cómo dejaba escapar la oportunidad. Las prisas no fueron buenas, ya que tuvo que aparecer Alberto en dos ocasiones en el tiempo extra para salvar el punto para el Bergantiños.

Ficha técnica

Bergantiños 1: Alberto; Joseda, Nacho Pastor, René, Tomás; Iago Novo, Gandoy; Koke (Daniel, min. 81), Hugo Villaverde (David Iglesias, min. 46), Ale Sanchez (Adri Álvarez, min. 67); y Pachón (Ankudinov, min. 87).

Sestao River 1: Ander Iru; Markel, Ugarte, Anton, Jon Rojo; Issa Boiro (Castañeda, min. 55), Laka; Legu (Ibón, min. 57), Miguélez (Arzak, min. 85) Carrión (Castillo, min. 55); y Zorrilla (Bengoetxea, min. 85).

Árbitro: David Ruiz Martín (Comité cántabro). Expulsó por roja directa a Ander Iru (min. 56). Amonestó a los locales Tomás y Hugo Villaverde y al visitante Anton.

Goles: 1-0 Koke (min. 11), 1-1 Laka (min. 61).

Campo: As Eiroas. 500 espectadores.