Lucía Ngnipa lanzando a portería Raúl López

El Calvo Xiria femenino logró su tercer triunfo de la temporada al imponerse al Balonmano Abegondo por 21-20 en partido correspondiente a la cuarta jornada liguera. Fue un choque con una primera mitad en la que las carballesas fueron siempre por delante en el marcador y una segunda mucho más igualada en la que hubo emoción hasta el último instante.

Al descanso se llegó con ventaja carballesa de dos goles (11-9) después de que las coruñeses lograsen estrechar el marcador en los últimos minutos. En la reanudación las cosas se igualarían todavía mucho más, lo que permitió a los espectadores disfrutar de un final de lo más emocionante. Alba Rodríguez acabó decidiendo con un gol en los instantes finales. A destacar la actuación de su compañera Lucía Ngnipa, la mejor del partido y autora de 11 goles.

Las carballesas continúan así terceras en la tabla, por detrás de Carballal y Samertolameu. El próximo fin de semana visitan al Porriño.

Por lo que respecta al Balonmano Xallas, también logró sacar adelante su compromiso de la cuarta jornada en la pista del Bueu Atlético, al que se impuo por un claro 22-31 (12-18 al descanso). Es el segundo triunfo de las xalleiras, que siguen quintas en la tabla y que en la próxima jornada reciben a la Sar Impernoroeste.

En Primera Autonómica Masculina, el Calvo Xiria B tampoco pudo sacar nada positivo de su visita al Ferlovi Carballal, ante el que cayó por 33-20 en un partido en el que descanso los carballeses ya perdían de 8 (21-13). Sus mejores jugadores fueron Bruno Camiño, autor de 6 goles, y Nico Cancela, que marcó 5.