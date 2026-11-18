Deportistas del SAL que participaron en la primera jornada de la Liga Española de Piscina SAL

Arteixo y Carballo acogieron el pasado fin de semana la primera jornada de la Liga Española de Clubes y Salvamento Inclusivo de categorías infantil, cadete-juvenil y absoluta en la que el Club Salvamento Acuático Laracha (SAL) consiguió medallas en distintas pruebas individuales y de relevos, además de colocar a un buen número de sus deportistas entre los diez primeros clasificados.

Infantiles

En categoría infantil los logros más destacados llegaron en las pruebas de 100 metros remolque de maniquí pequeño con aletas y de 50 metros maniquí pequeño. En la primera de ellas, Jimena Viturro Domato, se colgó el oro; Carmen Domíngue Fariña y Hugo Sande Varela se hicieron con la plata; Gabriel Gavín Mouzo con el bronce. Además, rozaron las medallas, Emma Barreiro (4ª) y Hugo Bello (4º); y Noa Parga (5ª).

En 50 remolque de maniquí pequeño sobresalieron: Jimena Viturro Domato (1ª); Carmen Domínguez Fariña (2ª); Emma Barreiro Barbeito (3ª) y Hugo Sande Varela (3º); Gabriel Gavín Mouzo y Noa Parga Mosquera (4º); Hugo Bello Añón (5º); Andrea Lista Sánchez (6ª) y María Castro Abelenda (9ª).

Categoría cadete

En categoría cadete y por lo que se refiere a la prueba de 100 metros combinada de salvamento, destacó el alto nivel competitivo mostrado por Simón Caamaño Verdía (1º) y Julia Insua Rico (2ª). También rondó los puestos de podio María García Ferreiro con su 5ª plaza, mientras que Joel Landeira Suárez fue 9º y Julia Bolón Collazo, 10ª.

En 50 remolque maniquí, los mejores del SAL fueron Simón Caamaño Verdía (1º) y Julia Insua Rico (1ª); María García Ferreiro (3ª); Sabela Paulos García (7ª); Julia Bolón Collazo 8ª); Joel Landeira Suárez (9º); y Marcela Ponte Viñas (10ª).

En relevos, el equipo femenino cadete se proclamó campeón en la prueba de 4x25 metros remolque de maniquí, mientras el equipo masculino subió al tercer escalón del podio.

Juveniles

En categoría juvenil Pedro Caamaño Verdía logró el oro en la prueba de 50 remolque de maniquí; Shaila Rodríguez Rodríguez, se colgó el bronce; Hugo Ferreño fue 5º: Sabela Fernández Muiños, 6ª; Manuel Liñares Vilariño, 7º; Lía Parga Mosquera (8ª); y Martina Díaz Franco, 9ª.

En 100 metros combinada de salvamento, Shaila Rodríguez Rodríguez acabó 2ª; Hugo Ferreño Varela, 3º; Lía Parga Mosquera, 5ª; Sabela Fernández Muiños (6ª); Manuel Liñares Vilariño (6º); Martina Díaz Franco (9ª); y Darío González Santos (9º).

Categoría absoluta

Lo más meritorio del SAL en categoría absoluta fue el oro de Lucía Añón Sánchez; el bronce de Iria Barreiro Matos; el 4º puesto de Luis Negreira Mariño; y el 6º de Juan Martín Rodríguez, en 100 metros socorrista.

A ello hay que sumar que en 100 remolque de maniquí con aletas Iria Barreiro Matos acabó 2ª; Luis Negreira Mariño, 3º; Pedro Caamaño Verdía, 5º; Sofía Mata López, 6ª; y Juan Martín Rodríguez Lafuente, 9º. Lucía Añón también quedó 5ª en 100 combinada de salvamento.

En las pruebas colectivas el equipo femenino absoluto fue cuarto en el relevo 4x25 metros remolque de maniquí.

Desde la dirección del SAL se hace una valoración positiva de esta primera jornada de la liga nacional de piscina, tanto por los resultados deportivos como por el trabajo de los equipos en las distintas categorías.

El club inicia así una nueva temporada de competición en la que seguirá reforzando la preparación, la formación y la evolución de sus deportistas.