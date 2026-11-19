Los galardonados en la primera edición de los Premios Carballo Deporte Mar Casal

El Concello de Carballo viene de convocar los II Premios do Deporte, una iniciativa promovida por el Consello Deportivo Municipal que tiene por finalidad el reconocimiento público de personas, equipos y entidades que destacan por sus logros deportivos, por su labor de promoción de la actividad física y por su contribución al desarrollo del deporte en el municipio.

La principal novedad de esta segunda edición es la incorporación del Premio Carballo Deporte Inclusivo, destinado a distinguir instituciones, entidades, proyectos o personas que desarrollen una labor destacada en el ámbito del deporte inclusivo o adaptado en Carballo. Con esta nueva categoría, los premios pasan de nueve a diez, a los que podrán sumarse menciones especiales y otros reconocimientos.

La convocatoria llega después de la excelente acogida de la primera edición, celebrada en diciembre de 2025, a la que se presentaron 50 candidaturas representativas de una amplia diversidad de disciplinas y entidades deportivas. La gala de entrega, celebrada el 19 de diciembre en O Pazo de la Cultura, llenó el auditorio y se convirtió en un punto de encuentro del deporte carballés, reuniendo deportistas, clubes, representantes de federaciones, instituciones y familias.

Aquella primera edición permitió poner en valor tanto los éxitos deportivos como el trabajo diario, muchas veces menos visible, de las personas que sostienen la actividad de los clubes y de las escuelas deportivas. Las personas y entidades galardonadas fueron Lucía Ngnipa Nintedem, Brais Pensado Albertí, Anxo Fuentefría Fernández, Fundación Luis Calvo Sanz, Luciano Calvo Pumpido, Evencio Ferrero Rodríguez, Agrupación Deportiva Un Paso Más, Bergantiños femenino sénior, Lubiáns sénior Liga OK Bronce, Gema Paz Bello, Arturo Ferraces Martínez, Tomás Pombo Álvarez, Ruth Fuentefría Sánchez y Elena Vázquez Brandón.

Diez categorías

Los II Premios do Deporte Concello de Carballo establecen las siguientes categorías:

1. Mellor deportista carballesa, por la actuación deportiva más distinguida en cualquier ámbito.

2. Mellor deportista carballés, por la deportiva más distinguida en cualquier ámbito.

3. Mellor deportista promesa carballesa, por la progresión y resultados de una deportista de categorías de base.

4. Mellor deportista promesa carballés, por la progresión y reesultados de un deportista de las categorías base.

5. Premio Pedras Blancas, al equipo o entidad que más destacase por su actuación deportiva y competitiva.

6. Premio Carballo Deporte, a la entidad que realizase una contribución especialmente destacada al fomento del deporte o a la organización de actividades deportivas.

7. Premio Carballo Deporte Inclusivo, a la institución, entidad, proyecto o personal que destacase por su actuación en el deporte inclusivo o adaptado en el ámbito municipal.

8. Premio al mejor entrenador o entrenadora (A.I.), por la actuación deportiva más destacada en el ámbito autonómico, estatal o internacional.

9. Premio Luis Calvo Sanz, a la institución o entidad que más destacase por su colaboración con el deporte carballés.

10. Premio Vida dedicada ao Deporte, para reconocer la trayectoria de deportistas, personal técnico o directivo ya retirado de su actividad deportiva principal.

Además, el jurado podrá conceder un máximo de cuatro menciones especiales a personas o entidades y otros galardones generales para reconocer logros deportivos relevantes conseguidos a lo largo de 2026.

Una propuesta por categoría y proponente

Podrán presentar candidaturas las personas físicas y jurídicas interesadas en la promoción del deporte en el ámbito territorial de Carballo, así como los miembros del jurado. El plazo ordinario permanecerá abierto hasta el 11 de diciembre de 2026, incluido, y las solicitudes deberán presentarse telemáticamente a través de la sede electrónica municipal, en sede.carballo.gal.

Las bases establecen un máximo de una propuesta por categoría y por proponente. Deberá presentarse una solicitud independiente por cada candidatura, acompañada de una memoria justificativa con los méritos, actividades y resultados obtenidos, así como de la conformidad de la persona o entidad propuesta y, cuando corresponda, de la documentación acreditativa de la representación.