Eloy Trigo Cedida

El CF Porteño anunció esta semana la llegada de dos nuevos refuerzos: Eloy Trigo y Álex López.

El primero es un central de 34 años que llega del Malpica y del que en su nuevo club destacan cualidades como su rapidez y buen trato del balón.

Álex López es "un medio centro de envergadura, con calidad en el manejo de balón y visión de juego". La temporada pasada militó en las filas del CD Nantón y este curso había fichado por el Cerqueda.

Álex López Cedida

Dos buenos refuerzos para Adrián Lema, el técnico que hace unas semanas sustituyó a Berto en el banquillo de los de Ponte do Porto.