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Eloy Trigo y Álex López, nuevos jugadores del Porteño
El primero es un central que llega del Malpica y el segundo un centrocampista que proviene del Cerqueda
El CF Porteño anunció esta semana la llegada de dos nuevos refuerzos: Eloy Trigo y Álex López.
El primero es un central de 34 años que llega del Malpica y del que en su nuevo club destacan cualidades como su rapidez y buen trato del balón.
Álex López es "un medio centro de envergadura, con calidad en el manejo de balón y visión de juego". La temporada pasada militó en las filas del CD Nantón y este curso había fichado por el Cerqueda.
Dos buenos refuerzos para Adrián Lema, el técnico que hace unas semanas sustituyó a Berto en el banquillo de los de Ponte do Porto.