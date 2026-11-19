Hugo Tuñas estableció una nueva mejor marca de 16:18 AD Fogar

El atleta de la AD Fogar Hugo Maneiro Tuñas estableció el pasado domingo un nuevo récord gallego Sub-16 en los 5 kilómetros en ruta del circuito homologado de la Carreira Popular Clásica de Negreira, una cita de referencia en el calendario autonómico en la que el deportista de la AD Fogar evidenció estar en un momento de forma excepcional.

Con un gran ritmo desde el disparo de salida, Tuñas cruzó la línea de meta con un registro oficial de 16:18, tiempo ya ratificado por la Federación Galega de Atletismo como la mejor marca autonómica de siempre de categoría Sub-16.

Más allá del valor histórico de la marca, la actuación de Hugo Tuñas en Negreira destacó por la superioridad competitiva mostrada ante rivales de mayor edad, imponiéndose con mucha autoridad en su categoría y quedando cuarto en la clasificación absoluta.

El suyo no fue el único récord conseguido el pasado fin de semana por un deportista de la AD Fogar, toda vez que Marcos García Teixeira-Dinis también estableció un nuevo récord del club en la categoría de 10 años en el concurso de altura (con un salto de 96 centímetros) en la segunda de las jornadas del Circuito Diputación de A Coruña celebrado en la Pista Universitaria de Elviña.