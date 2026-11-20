Un once inicial del Club do Mar esta temporada Raúl López Molina

El derbi entre Club do Mar y Xallas protagoniza la 12ª jornada de liga en Primera Futgal, en la que el resto de equipos de la zona tienen duelos a domicilio.

El Municipal de A Laracha acoge el domingo (17.00 horas) el duelo entre el conjunto caionés -duodécimo con catorce puntos- y un Xallas que ocupa el farolillo rojo con cinco puntos y una única victoria en su haber. El Club do Mar quiere volver a la senda del triunfo tras caer el pasado fin de semana en el campo del Bertamiráns (1-2) y escalar posiciones en la tabla.

Por su parte, el Xallas debe empezar a ganar para no hundirse en la tabla.

En cuanto al resto de equipos de la comarca, el San Lorenzo de Verdillo visita el domingo al Luaña (16.45 horas). Los carballeses ocupan la sexta posición en la tabla con 19 puntos y quieren prolongar la buena racha que llevan, con cuatro victorias consecutivas. El Luaña, por su parte, ocupa la zona baja de la clasificación, con nueve puntos, los mismos que tiene el Castriz, que visita al RAC San Lorenzo, un rival directo por la permanencia. El encuentro se disputa el domingo a las 18.00 horas.

Finalmente, el Muxía visita al Cambre (18.30 horas) y el Tordoia al Meicende (12.15 horas).