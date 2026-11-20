Héctor Méndez, entrenador del Xiria, dando instrucciones a sus jugadores en un pasado encuentro Raúl López

El Calvo Basket Xiria recibe este sábado (Vila de Noia, 18.00 horas) al Ucoga Seguros CB Chantada en la octava jornada de liga en 3ª FEB, con el objetivo de romper la mala racha de resultados en casa. Y es que los de Héctor Méndez todavía no han podido brindar un triunfo a su afición, en contraste con la pasada campaña en la que el Vila de Noia era un fortín.

El conjunto carballés quiere volver a hacerse fuerte en su feudo y el primer paso para ello es imponerse a un Chantada con el que está igualado a números: once puntos, cuatro victorias y tres derrotas. Los triunfos carballeses han sido a domicilio, en las pistas del Culleredo, Rosalía, Novobasket y Sigaltec. El Xiria ocupa la quinta plaza y el Chantada la séptima, por lo que este encuentro es una buena ocasión para afianzar posiciones.