Los carballeses todavía no conocen la victoria este temporada Raúl López

El Calvo Escola Lubiáns recibe este sábado al Oviedo Roller (Carballo Calero, 20.00 horas), en la octava jornada de liga en OK Plata de hockey sobre patines. Los carballeses todavía no conocen la victoria en esta temporada en la que han regresado a la segunda categoría del hockey español, ocupando la penúltima plaza con dos puntos, tras cinco derrotas y dos empates.

El Oviedo Roller es antepenúltimo con seis puntos, por lo que este encuentro es doblemente importante: recortar distancias para tratar de salir de la zona de descenso directo y superar a un rival directo.