La delegación carballesa Cedida

Una representación del Club Narani Carballo se desplazó el pasado 14 de noviembre hasta Santander para participar en la Copa Seúl 2026 de Taekwondo, una competición que reunió a cerca de 300 deportistas.

El equipo carballés completó una magnífica jornada de competición, obteniendo unos resultados muy destacados y logrando subir a lo más alto del podio en diferentes categorías, dejando patente el buen nivel deportivo y el trabajo que se realiza desde el club.

Además, Manuel Carracedo participó en la tradicional Gala de Cinturones Negros, celebrada al finalizar la competición, donde consiguió imponerse en su combate, poniendo el broche de oro a una jornada muy positiva para el equipo.

Desde el Club Narani Carballo agradecen al Gimnasio Seúl Santander "la excelente organización y el trato recibido durante todo el evento".

"Una vez más, nuestros deportistas demostraron su compromiso, esfuerzo y dedicación, llevando el nombre de Carballo a lo más alto", concluye.