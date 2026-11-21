Simón Lamas, entrenador del Bergantiños Raúl López

El Bergantiños recibe este domingo (As Eiroas, 17.00 horas) al CB Basconia con la mira puesta en "volver a sorrir", en palabras de su técnico, Simón Lamas. En esta duodécima jornada de liga en Segunda RFEF, el cuadro carballés quiere retomar la senda del triunfo ante su afición después cuatro jornadas sin ganar y, especialmente, a raíz de los dos últimos resultados en el campo del Llanera y en casa ante el Sestao River.

Simón Lamas habló precisamente del último partido, disputado el pasado miércoles en As Eiroas ante un Sestao River que lograba empatar (1-1) a pesar de jugar con uno menos. El técnico rojillo valora el punto conseguido ante el líder, pero admite que "non é o resultado que queriamos". Lamas señala que once contra once el Bergan fue mejor, pero contra diez fue el rival el que supo jugar mejor sus bazas. Aun así, este encuentro "nos deixa por momentos un bo sabor de boca, en canto a nivel competitivo do equipo, que foi alto e por momentos o plan nos saiu ben" ante un rival con mayor capacidad física y envergadura. Por ello, pide aprender de la experiencia para ser más efectivos de cara al futuro.

Cuatro días después el Bergan vuelve a jugar en As Eiroas, esta vez ante el Basconia, filial del Athletic Club, conjunto de la zona media de la tabla (es décimo con 14 puntos y el Bergan ocupa la cuarta plaza con 19) y lo hace con el claro objetivo de ganar.

"Estamos desexando que chegue o encontro ante un rival totalmente diferente en canto a intencións, a idiosincrasia e forma de competir", afirma Lamas sobre el Basconia. El técnico rojillo destaca del rival su condición de filial y su juego, del que resalta el alto nivel técnico, habilidad y dinamismo, así como lo mucho que arriesgan con el balón.

"O Basconia vainos esixir estar moi ben organizados a nivel defensivo e ser moi agresivos na presión, porque senón non seremos capaces de maniatalos con esa presión alta que, aquí na casa, foi sempre unha das señas de identidade do equipo". Lamas sabe que "vai haber momentos nos que o rival nos esixa moito co balón, pero creo que nós tamén imos ter as nosas ferramentas para facerlles dano co balón, transitando, sendo máis verticais e sendo o Bergantiños que a todos nos gusta ser".

El míster del Bergan considera que este partido les va bien en cuanto a exigencia del rival, sabedor de que habrá momentos en los que les toque sufrir, pero convencido de que con organización y esfuerzo colectivo y retomando el nivel habitual en As Eiroas y haciendo las cosas bien, estarán muy cerca de ganar. "Eso é o que queremos este domingo diante da nosa xente e conseguir unha victoria que nos permita volver a gañar e volver a sorrir", concluye Lamas.