Gorka y Álex Pérez celebran el primer tanto de los carballeses Raúl López

Por fin llegó la primera victoria del Calvo Escola Lubiáns en su regreso a la OK Liga Plata. Los carballeses necesitaban con urgencia este triunfo y lo consiguieron en la octava jornada disputada este sábado en casa ante un rival directo en la lucha por la permanencia, el Oviedo Roller, al que superaron por 2-1.

Comenzaban los locales disponiendo de un penalti para adelantarse en el marcador, pero David Sánchez no logró perforar la portería rival. A menos de nueve minutos para finalizar la primera parte, el capitán, Gorka Oliveira, ponía el 1-0 en el marcador, resultado con el que se llegaba al descanso.

Los locales buscaban incrementar distancias en la segunda parte y lo conseguían por medio de Markel Muñoz, que hacía el 2-0. No obstante, Rodri Ramos recortaba distancias y apretaba el marcador, poniendo más emoción al encuentro. Poco después el Lubiáns disponía de otro penalti, lanzado esta vez por Álvaro, pero tampoco hubo fortuna. No obstante, el marcador ya no se movería y se llegaba al final con 2-1 y tres importantes puntos para los locales.

El Lubiáns continúa penúltimo, pero con cinco puntos (tras una victoria, dos empates y cinco derrotas), a uno de distancia del propio Oviedo Roller. El próximo fin de semana toca visita al Club Pati Tordera, equipo también de la zona baja.

Lubiáns 2 - Oviedo Roller 1

Calvo Escola Lubiáns: Rodrigo Ruiz, Antón López, Gorka Oliveira, Ález Pérez, Álvaro Trigo, Álex Novoa, David Sánchez, Aitor Corcuera, Markel Muñoz y Ramón Martín.

Teletour Oviedo Roller HC: Emilio Sánchez, Alejandro López, Rodri Ramos, Pelayo Aspra, Pelayo Álvarez, Nil Pascal, Mario Agudo, José Ignacio Fernández, César Menéndez y Arian Suero.

Goles: 1-0: Gorka Oliveira; 2-0: Markel Muñoz; 2-1: Rodri Ramos.

Árbitros: Miguel Díaz Cosme y Lorenzo Bosch Sande. Señalaron una tarjeta azul al local David Sánchez y otra al visitante César Menéndez.