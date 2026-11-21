Julián García ha vuelto a ser el máximo anotador del Xiria Raúl López Molina

El Calvo Xiria de balonmano cayó este sábado en la pista del Tacoronte por 34-29, en la que es la segunda derrota consecutiva de los de Adrián Dubra ante equipos canarios. Los carballeses se acuestan séptimos con once puntos, con cinco victorias, un empate y cuatro derrotas en las diez jornadas disputadas de liga en Primera Estatal.

El encuentro comenzó igualado, pero en el ecuador de la primer parte los de Tenerife comenzaron a tomar ventaja, que llegó a ser de hasta seis tantos. Al descanso se llegaba con 18-14 en el marcador.

En la segunda parte, los locales mantuvieron el mando en el marcador, finalizando el duelo con 34-29 a su favor.