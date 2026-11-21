Eric del Castillo salta con Vanilson Mandim durante el encuentro de este sábado Raúl López

El Calvo Basket Xiria brindó a su afición la primera victoria de la temporada en casa al imponerse al Chantada por 82-70 en un partido que comenzó igualado, pero que tuvo en el tercer cuarto su punto de inflexión. Segundo triunfo consecutivo y quinto de la temporada para los carballeses, que escalan un puesto hasta la cuarta plaza.

El pabellón Vila de Noia acogió este sábado la octava jornada de la Tercera LEB que enfrentó al Calvo Basket Xiria y al Ucoga Seguros CB Chantada. Los carballeses llegaban a este duelo con la asignatura pendiente de ganar en casa. El encuentro estuvo marcado por la igualdad en la primera mitad, con alternancias en el marcador entre ambos conjuntos. El primer cuarto fue para los visitantes (17-21) y el segundo para los locales (22-21), por lo que se llegaba al descanso con un ajustado 39-42.

El tercer cuarto supuso un punto de inflexión, con 30-13 para el Xiria. Sendos parciales de 9-0 permitieron a los de Héctor Méndez dar la vuelta al marcador y tomar distancia, finalizando el cuarto con catorce puntos de ventaja (69-55). La igualdad en el último período (13-15) permitió al Xiria manejar su ventaja y llevarse los dos puntos.

El partido en cifras

En cuanto a las estadísticas del encuentro, el máximo anotador fue Christian Iglesias, del Chantada, con 23 puntos. Por parte del Xiria, los más acertados de cara al aro fueron Finden (17 puntos) y Rubén Rey (16 puntos).

Por lo que respecta a los tiros de dos puntos, la eficacia del Xiria fue del 42% por un 53% de su rival. Los locales estuvieron mejor en los lanzamientos triples, con un 33% de acierto (anotaron doce de 36 intentos) por un 27% del Chantada. En lo que respecta a los tiros libres, ambos conjuntos tuvieron una eficacia del 75%, igualando también en asistencias, con 18 cada uno. Finalmente, el Xiria contabilizó 37 rebotes (trece ofensivos y 24 en defensa), cuatro menos que su rival.

Simon Finden, máximo anotador del Xiria con 17 puntos Raúl López

El conjunto carballés tiene la ocasión de volver a ganar en casa, pues el próximo fin de semana afronta la novena jornada de liga nuevamente en el Vila de Noia. Será ante el USAL Meins Avenida el próximo sábado a las 19.30 horas.

Xiria 82-Chantada 70

Calvo Basket Xiria: Eric del Castillo (2), Álex Iglsias (7), Nacho Luaces, Santi Martínez (9), Simon Finden (17), Rubén Rey (16), Héctor Rodríguez (8), Darío Tasende, Lorenzo Sánchez (3), Nico Fuentes (14), Anxo Soto y Ouwa Camara (6).

Ucoga Seguros CB Chantada: Pol Pagés (11), Mario Rodríguez (3), Alain Vázquez, Ángel Barrios, Vanilson Mandim (11), Martín Sotelo (5), Sergio Martínez (5), Christian Iglesias (23) y Juan Borrego (12).

Cuartos: 17-21; 22-21; 30-13; 13-15.

Árbitros: Velasco Sánchez y Moya Ortega. Señalaron 18 faltas a los locales y 24 a los visitantes.