La liga se divide por niveles EC

La liga de Hoqai en la provincia de A Coruña reúne esta temporada a 21 jugadores, repartidos en tres divisiones según su nivel. Cada dos semanas, cada jugador recibe un rival de su división. Los dos quedan por el chat de la app, juegan y suben el resultado, que actualiza su rating de nivel y suma puntos en el ranking nacional.

"Mucha gente deja el tenis porque no encuentra con quién jugar. Aquí cada dos semanas tienes un rival de tu nivel, y sois vosotros los que decidís cuándo y dónde jugáis", explica Javier Gomá Arsuaga, fundador de Hoqai.

La temporada actual, la Apertura, se juega hasta el 14 de febrero. La siguiente, la Clausura, empieza el 15 de febrero de 2027, y ya se puede reservar plaza por 29,99 euros en la web de Hoqai.

Hoqai es una plataforma española de ligas de tenis amateur por zonas, con rating de nivel y ranking nacional. Esta temporada compiten 1.030 jugadores en 52 ligas de 39 provincias.