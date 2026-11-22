Denis Suárez celebra su gol al Dépor efe

El triunfo del Alavés ante el Dépor (3-1) fue especialmente dulce para Denis Suárez. El canterano del Celta no olvida su pasado y la máxima rivalidad con el equipo blanquiazul y, al terminar el encuentro, decidió pasar facturas. "Necesitan un poco de humildad, vienen de diez años en Segunda".

El centrocampista fue el autor del tercer tanto babazorro en el encuentro del sábado en Mendizorroza. Una victoria que rompía una larga racha de partidos sin ganar que se remontaba a principios de septiembre. En zona mixta no se cortó con un dardo dirigido especialmente a los medios de comunicación de A Coruña. "Teníamos muchas ganas, yo especialmente. Leo mucho la prensa de Galicia y esta semana he leído comentarios de periodistas de A Coruña diciendo que el Alavés era un equipo de capa caída y que se iba al descenso. Creo que necesitan un poco de humildad, vienen de diez años en Segunda y la Primera está muy igualada".

Denis, cuya última etapa en el Celta terminó en la 2022-23, vive su segunda temporada en el Alavés, pero reconoce que no olvida sus raíces. "Soy del Celta, obviamente el Dépor es el máximo rival".