Club do Mar y Xallas, en el duelo de este domingo Raúl López

El Club do Mar de Caión regresó a la senda del triunfo al imponerse 5-2 al Xallas en el derbi disputado en el Municipal larachés, correspondiente a la 12ª jornada de liga en Primera Futgal. Los locales se adelantaron con un tanto de Iván cuando solo iban seis minutos de partido; Álex Romero, en el 13, y Tiago, en el 29, ponían el 3-0 en el marcador. Macareno recortó distancias en el 39, pero Totó hizo el 4-1 con el que se llegaba al descanso.

Al poco de comenzar la segunda parte, Pose sellaba el quinto de los de Caión y en el minuto 60 Raúl Lado anotaba el segundo para los xalleiros, cerrando un marcador que ya no se movería más. Nueva derrota para un Xallas que continúa de farolillo rojo con solo cinco puntos en su haber, en tanto que el Club do Mar es onceavo con 17 puntos.

Victorias también para Castriz y Muxía, ambas a domicilio. El Muxía se impuso 0-1 al Cambre con un tanto de Manuel Martínez en el minuto 69 de partido. Con este resultado, los muxiáns suman 21 puntos y escalan hasta la séptima plaza. A su vez, el Castriz derrotó 0-2 al RAC San Lorenzo. Samuel Castro hizo el primer gol en el minuto once, en tanto que el segundo llegaba diez minutos más tarde al anotar en propia puerta los locales. El Castriz suma así tres importantes puntos que le alejan de los puestos de descenso directo, situándose con doce puntos en la decimocuarta plaza.

Por su parte, el San Lorenzo de Verdillo cayó 3-2 en el campo del Luaña y se queda en la mitad de la tabla con 19 puntos. Los carballeses comenzaron perdiendo en el minuto diez, y solo dos más tarde empataba Adrián Varela. No obstante, los locales se ponían 3-1. Adrián Varela volvía a anotar para dejar el marcador en el definitivo 3-2.

Finalmente, el Tordoia cayó 4-0 ante el Meicende, en tanto que el Queixas perdió 5-1 en el campo del Calo.