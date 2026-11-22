El Baio, durante el pasado derbi ante el Fisterra Raúl López

Baio y Fisterra mantienen las espadas en alto en la lucha por la primera plaza de la Liga da Costa. Los blanquiazules continúan como líderes invictos tras la onceava jornada de liga, en la que ganaron 2-0 al Corcubión en el Platas Reinoso. Los locales se quedaron con uno menos en el minuto 36 tras la expulsión con roja directa de Pazos, pero el Corcubión también perdía a José Domínguez al filo del descanso por doble amarilla.

Los tantos llegaron en la segunda parte. Norberto anotaba el primero en el minuto 63 y Diego Castro hacía el segundo en el 69. Con este resultado, el Baio suma su novena victoria de la temporada y sigue firme al frente de la tabla con 29 puntos.

El Fisterra ocupa la segunda plaza a tres puntos de distancia del líder, tras vencer 2-5 en el campo del Corme. Bruno Romero abría el marcador para los visitantes en el minuto 23, pero Breijo ponía de nuevo las tablas en el 29. Un hat-trick de Isaac Fábregas (minutos 43, 60 y 63) ponía tierra de por medio para el Fisterra, cuya goleada cerraba Diego Estévez en el 65. Eloy Villar, en el minuto 79, cerraba el marcador. El Corme se hunde más en el último puesto de la tabla, con cinco puntos.

El penúltimo puesto es para el Cabana, que cuenta con diez puntos tras ganar 1-2 en su visita al Coristanco. Fernando Rey adelantaba a los visitantes cuando apenas iba un minuto de juego. Simón Collado hacía el segundo en el 51. El tanto del Coristanco fue obra de Daniel Castiñeiras al transformar un penalti en el 67.

En cuanto al resto de encuentros de la jornada, el Soneira goleó 9-2 al Oza. El Outes se impuso 2-0 al Camariñas con goles de Caudill y Carlos Lojo. A su vez, el Malpica goleó 5-0 al Cee en un partido que se resolvió en la segunda parte con sendos tantos de Brais Costa, Jonatan Rial, Bamba, Raúl Rodríguez y David Varela.

La Esteirana ganó 3-1 al Ponteceso. Los visitantes comenzaron ganando con un tanto de Alexandre en el minuto 24. Un doblete de Elías le daba la vuelta al encuentro y Hugo sentenciaba ya en la recta final.

Finalmente, el Sofán B ganó en el campo del Porteño por 1-3. Adrián Vázquez abría el marcador para el Sofán en el 39, resultado con el que se llegaba al descanso. Alfredo empataba en el 68. Los carballeses se llevaban el partido con dos goles en los instantes finales, obra de Daniel (88') e Ismael (91').