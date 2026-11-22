El Sofán celebra uno de los tantos conseguidos ante el Burela Raúl López

Dos derrotas y una victoria para los equipos de la comarca en la duodécima jornada de liga en Preferente.

Betanzos - Paiosaco (1-0). Los del García Hermanos piden sitio en el top 10, lugar en el que ese numeroso grupo de equipos está separado por solo ocho puntos. Ante un Paiosaco que tiene uno de margen sobre el descenso, valió el gol de Piquero.

Betanzos y Paiosaco Javier Alborés

Sofán - Burela (5-1). Convincente triunfo del equipo carballés, séptimo clasificado. Marcaron Iván Martínez, Montero, Martín García, Braian y Julián Cortés.

Dumbría - Órdenes (0-1). El equipo de Vista Alegre sale de la zona de descenso tras ganar en O Conco. Gol de Luca a los 85 de juego.