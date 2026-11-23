Carlos Alcaraz celebra un punto durante las Nitto ATP Finals 2026 en Turín EFE

El español Carlos Alcaraz ya es campeón de maestros. Doblegó al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, en la final de las Finales ATP (6-2, 7-6 (7)), se adjudicó un trofeo que se le resistía y disipó las incógnitas sobre sus molestias físicas.

Alcaraz pasó por encima del germano en dos sets y dos horas y dos minutos, y cerró la temporada ATP por todo lo alto, con la conquista de un torneo, también conocido como Copa de Maestros, que solo habían logrado dos españoles hasta la fecha: Manuel Orantes, en 1976, y Àlex Corretja, en 1998.

Por su parte, Zverev, que disputó su novena participación en el torneo y terminará la temporada en lo más alto del ránking, se quedó a las puertas de conseguir su tercer título en esta competición, después de los cosechados en 2018 y 2021.

Alcaraz logra lo que nadie en el primer set

Fue la final más esperada entre los dos mejores clasificados del torneo, ante la ausencia de Jannik Sinner por lesión. Muy importante para ambos. Para el español, por resarcirse del año pasado, que perdió contra el italiano; para el alemán, por dar un golpe de autoridad en su mejor temporada.

Zverev termina, por primera vez en su carrera, como número uno. Merecido, después de hacerse con el primer Grand Slam de su carrera, y luego con el segundo: Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. Aunque también cuestionado. Por eso afrontó el duelo como una forma de acallar a aquellos que mantienen que no lo podría haber conseguido si Sinner y Alcaraz no hubieran estado lesionados.

El de Hamburgo quería disfrutar del desafío, según aseveró. Iba a usar su principal arma: el saque. El alemán no recibió en todo el torneo una rotura de servicio, sus 'aces' lo demostraron, y fueron auténticos misiles para sus rivales. Pero es que enfrente, este domingo, tenía al mejor restador del circuito.

El primer juego fue toda una declaración de intenciones, una muestra de cómo se iba a desarrollar el partido. El murciano tuvo tres bolas de 'break'. Hasta ahora, ningún rival le había puesto tan en apuros en su saque. Solo se habían disputado diez minutos.

Puntos sufridos e intercambios largos. Zverev se mostró muy acertado con ciertas devoluciones que parecían inalcanzables, pero errante con sus 'drives'. Alcaraz se mantuvo firme con sus restos y le rompió su segundo saque; la primera vez que sucedía en el torneo.

Tras consolidar el suyo, poner el 3-1 y coger la delantera, profirió un grito de rabia que le ayudó a expulsar tensión. Él mismo explicó que le ayudaba a destensar. Y parece que lo hizo: volvió a hacer quiebre, se puso 4-1 y desarboló totalmente a su rival, que hizo lo propio acto seguido y le robó el saque al español.

Pero fue un espejismo. El de El Palmar estaba estelar. Se divirtió en el primer parcial, y mucho. En uno de los puntos, devolvió la pelota con un globo entre sus piernas que no supo devolver su contrincante, y puso al estadio en pie. Tiró con furia la raqueta el alemán, y otra vez el español rompió su saque. Gritó "¡Sí!" cuando cerró la primera manga en cincuenta minutos.Un segundo set muy sufrido

En la segunda, la tónica no iba a ser la misma. Al inicio estaba crecido el español, suelto y cómodo ante un rival completamente frustrado. Por cuarta vez le rompió el servicio y tomó la iniciativa. Alcaraz olió la sangre de su rival. Arriesgó, endosó a su rival bolas milimétricas e hizo disfrutar.

Después de una semana en la que los focos estaban puestos en su muslo izquierdo, el murciano demostró que, si bien tiene que cuidárselo, puede ganar a cualquiera. Superó, con facilidad, a Flavio Cobolli casi sin moverse, sufrió un poco más ante Ben Shelton tras un primer set regular y consiguió triunfar en la prueba final.

Cuando se vio derrotado, con 4-3 abajo, Zverev, de repente, se soltó y carburó. Puso contra las cuerdas a Alcaraz, le dio la vuelta al set y estuvo a dos bolas de sellar el empate. Aunque cuando 'Carlitos' está bajo presión, tampoco se pone nervioso. Una precisa dejada puso el 5-5.

Se repartieron los juegos restantes y llevaron el partido al desempate. Después de que Alcaraz se pusiera 3-0 arriba, le tembló el pulso, el alemán se creció y le dio la vuelta. Pero, de nuevo, Alcaraz, bajo presión, es intratable. Ganó, y se fue directo al banquillo a abrazarse con los suyos. Título muy importante para su equipo. El alemán cayó por tercera vez consecutiva contra Alcaraz en sus respectivos encuentros, la última este año en semifinales del Abierto de Australia.

Alcaraz consiguió prolongar así una racha de catorce victorias consecutivas, y se unió a Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic como los únicos jugadores capaces de conquistar los cuatro torneos de Grand Slam -Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos- y la Copa de Maestros. El triunfo supuso, como campeón invicto, la consecución de 1500 puntos, si bien el germano cierra igualmente la temporada en lo más alto del ranking.