Los dos equipos formando antes del encuentro AD Zas

El AD Zas Ponciano Nieto recibió el pasado sábado en el Pabellón Municipal de Zas al Gondomar TM, lider invicto en la Segunda División Nacional, enfrentamiento que finalizó con un contundente 0-6 para el conjunto visitante.

El equipo zasense afrontaba un compromiso complicado ante uno de los rivales más fuertes de la competición y, además, lo tenía que hacer con la importante baja de Roi Sixto, su mejor jugador. Esta circunstancia abrió la puerta a la participación de Enrique Mallón, jugador de la cantera del club, que tuvo la oportunidad de competir con el primero equipo.

A pesar del resultado final, los jugadores del AD Zas intentaron plantar cara a un rival que demostró su potencial durante todo el encuentro. El partido dejó también momentos de igualdad, especialmente en el último enfrentamiento, en el que Miguel Rey llegó a ponerse dos juegos por delante ante Julio Silva, pero el visitante consiguió remontar y llevarse el punto por 2-3.

Más allá de la derrota, la jornada sirvió para seguir dando oportunidades a los jugadores de la base y demostrar la importancia del trabajo de cantera, la gran apuesta del AD Zas.