La representación del Chong de Carballo que participó en la competición celebrada en Cadiz Chong Carballo

El Club Chong Taekwon-Do Carballo tuvo una brillante actuación en el Torneo Nacional de Cadiz, que era selectivo para configurar el equipo nacional de cara a los Campeonatos de Europa y del Mundo de Taekwondo-Do ITF del próximo año, a disputar en Serbia y Bulgaria, respectivamente.

La escuela carballesa logró un botín de 6 oros, 3 platas y 1 bronce, sumando las modalidades de combate y tul (formas), a pesar de acudir a la cita con tan solo seis de sus deportistas. Esta actuación le sirvió para hacerse con el tercer puesto en la clasificación general por equipos entre un total de más de 20 clubes de distintas comunidades autónomas de toda España, caso de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Cataluña y Andalucía.

Los resultados cosechados a nivel individual por el Chong fueron los siguientes: Jimena Abarca logró el oro en Combate de +59 kilos (14-15 años) y el oro en Tull II Dan (14-15 años): Candela Abarca se hizo con el oro en Combate +49 kilos (12-13 años) y con el oro en Tul I Dan (12-13 años); Nico García se colgó el oro en Combate -60 kilos (16-17 años) y la plata en Tul II Dan (16-17 años); Ramón Cotelo consiguió el oro en Combate -84 kilos (adultos) y la plata en Tul II Dan (adultos); Sandra Regueiro, se hizo con la plata en en Combate -60 kilos (16-17 años); y, finalmente, Nerea Ferreiro se colgó el bronce en Combate +66 kilos (adultas).

Con todos estos deportistas viajaron los entrenadores Álex Trigo y Fernando Abelenda.