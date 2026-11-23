Los dos equipos con los que contará Xallas Motorsport en las 12 Horas de Spa-Francorchamps de Creventic en iRacing Xallas Motorsport

La escudería gallega Xallas Motorsport vuelve a la acción en una de las citas más exigentes del automovilismo virtual: las 12 Horas de Spa-Francorchamps de Creventic en iRacing. El conjunto de Santa Comba tomará la salida este sábado 28 a partir de las 08:00 horas, compitiendo en la categoría Porsche Cup con una ambiciosa alineación compuesta por dos vehículos.

El equipo llega a esta cita con la moral por las nubes tras firmar un meritorio sexto puesto en la NEC (Nürburgring Endurance Championship) a los mandos del BMW GT3, un gran resultado logrado por la dupla formada por José Calvín y Borex Cholakov.

Con este impulso, la prueba en el mítico trazado belga supone el último gran evento de resistencia para la escuadra antes de dar la bienvenida al nuevo año. Para afrontar las 12 horas de competición, Xallas Motorsport ha estructurado sus dos equipos con talento procedente de distintos puntos de la geografía española:

Coche #1: Estará pilotado por el carballés Nico García, el alicantino Borex Cholakov, el mallorquín Francisco José Martínez y el piloto local de Santa Comba, Manuel Muñiz.

Coche #3: Contará con una alineación íntegramente gallega formada por el vigués Francisco Javier Otero, María Montenegro ( Cañiza) y el coruñés José Calvín.

Todos los aficionados que deseen seguir la evolución de la escudería durante las 12 horas de competición podrán hacerlo en directo a través de la plataforma Twitch. La retransmisión del Coche #1 se podrá seguir en los canales Manuel_sdc y Neumothork, mientras que toda la acción a bordo del Coche #2 se emitirá a través del canal Malarkey_33.

El Christmas Host de streamers y amigos

Más allá de la competición oficial de resistencia, Xallas Motorsport ya tiene todo listo para celebrar la Navidad por todo lo alto con su comunidad.

El próximo 11 de diciembre, a partir de las 22:00 horas, la escuadra xalleira organizará su esperado Christmas Host, una carrera especial navideña de streamers y amigos que reunirá en pista a los propios pilotos del equipo junto a referentes de primer nivel mundial dentro de las comunidades de iRacing y Twitch.

Este evento festivo se emitirá en directo a través del canal de Twitch Manuel_sdc, que contará con un gran despliegue de medios para no perder detalle de lo que ocurra en pista. La narración correrá a cargo de María Montenegro, quien aportará su amplia experiencia en la retransmisión de eventos, acompañada en los comentarios y el análisis técnico por Manuel Muñiz.

Además de los pilotos de Xallas Motorsport, el Christmas Host contará con un cartel de lujo en el que ya han confirmado su participación nombres muy reconocidos del simracing y la creación de contenido, como: Javier Soto (Stradi), María Primo Leal (mariaprimoleal), Adrián Domínguez (Jasoilrace), Cristina Ruiz (Missyhard88), Soraya Martín Lázaro (Yamasliao), Alejandro Bañuls (Abablat), Dani Parada (Largodeaki), Rafael Gelabert (Rafa_Gelcre), Manolo Segovia (Equipo Legacy Esports Club), Joseba Imanol (joseba_imanol), Manel Vendrell (Manelvst) y Diego Laso (galleguitosimracing).

Con esta doble cita —competitiva y navideña—, Xallas Motorsport reafirma su compromiso tanto con la alta competición de resistencia como con el espectáculo y la cercanía con la comunidad del motor virtual para despedir el año.