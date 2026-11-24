Cartel anunciador de la actividad Cedida

Jugar al fútbol sin correr, compartir equipo con personas de diferentes generaciones y capacidades y disfrutar del deporte sin la presión de la competición. Estas son algunas de las características del fútbol a pie, una modalidad deportiva que se dará a conocer en Carballo el sábado 12 de diciembre, de la mano del Awen Fútbol Club y en colaboración con el Concello de Carballo.

La I Jornada de Promoción del Fútbol a Pie en Carballo se desarrollará entre las 10.00 y las 12.00 horas en las instalaciones del Awen Fútbol Club, en el polígono de Bértoa. La actividad incluirá una charla-coloquio sobre las características de esta modalidad y sus beneficios físicos, psicológicos y sociales, así como una sesión práctica que permitirá a las personas participantes experimentar directamente esta forma diferente de entender el fútbol.

El fútbol a pie cuenta con un reglamento específico cuya principal particularidad es que no está permitido correr en ningún momento del juego. Esta adaptación de las reglas permite reducir la exigencia física y favorecer que personas de diferentes edades, géneros y capacidades puedan compartir el mismo terreno de juego.

Se trata de una propuesta especialmente interesante para aquellas personas que dejaron de practicar el fútbol convencional con el paso de los años, pero también para fomentar la actividad física inclusiva, combatir el edadismo y favorecer la convivencia entre generaciones.

El proyecto Fútbol a Pie, iniciado en Galicia en noviembre del 2019 e integrado en la Real Federación Galega de Fútbol, sitúa la convivencia y el bienestar de las personas por encima de los resultados deportivos. Entre sus objetivos figuran la mejora de la condición física, la estimulación cognitiva, el refuerzo de la autoestima, la creación de vínculos sociales y la lucha contra el aislamiento.

La iniciativa ya se dio a conocer en numerosos municipios gallegos y cuenta con experiencias de trabajo con colectivos de personas con discapacidad, asociaciones de pacientes, centros educativos y universidades. El proyecto fue también objeto de estudio por parte de investigadores de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela, cuyos resultados se presentaron en el Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología de mayo del 2025.

La filosofía da actividad se resume en el lema que acompaña el proxecto desde sus inicios: “O único requisito para poder participar es que vengáis a pasarlo bien, y, sobre todo, que se lo hagáis pasar bien a los demás”.