El Nacion al se disputó en el exigente circuíto del Centro de Arqueología Experimental (CAREX) de Atapuerca, en Burgos Cedida

El AD Fogar tuvo una destacada actuación en el 61º Campeonato de España de Campo a Través por Clubes disputado el pasado domingo en el Centro de Arqueología Experimental (CAREX) de Atapuerca, en Burgos. La representación de Carballo y Oleiros estuvo liderada por el equipo Sub-16 masculino que consiguió una magnífica 15ª plaza en la clasificación general por clubes, tras sumar una total de 278 puntos en los 2.833 metros del recorrido. Hugo Tuñas lideró al equipo entrando en el puesto 24ª; seguido de David Andrade, que fue 35º; de Iago Bello, 58º; y de Martín Cid, que cerró la puntuación grupal en el puesto 161º. No lograron puntuar Alejandro Yera (168º), Adrián Fuentefría (193º) ni Pedro Rodríguez (266º).

Los resultados son todavía más meritorios si se tiene en cuenta que en la competición participaron más de 3l.200 atletas pertenecientes a 187 clubes de toda España.

Además del equipo Sub-16, el AD Fogar contó también con representación a título individual en la prueba Sub-23 masculina a cargo de Nuno Moure, quien completó los 6.275 metros del recorrido en 20'56'', lo que le valió hacerse con la 43ª plaza.