Cartel difundido por el Concello para informar de la actividad Concello de Carnota

El departamento municipal de Deportes del Concello de Carnota anuncia la incorporación de la modalidad del balonmano a la programación deportiva municipal. Ello va a ser posible gracias a la colaboración del Club Balonmán Xallas.

La actividad se impartirá en el Pabellón de Lamas de Castelo todos los viernes, estructurada en dos turnos según las edades de las personas participantes. El de 17.00 a 18.00 horas estará dirigido a niños y niñas nacidos en los años 2015, 2016, 2017 y 2018; mientras que el de 18.00 a 19.00 horas se oferta a niños nacidos en 2011, 2012, 2013 y 2014.

Las clases comenzarán el viernes día 4 de diciembre. Todas las familias interesadas pueden formalizar la inscripción de sus hijos e hijas pasando presencialmente por el departamento municipal de Deportes o bien a través de la sede electrónica. El plazo límite para anotarse finaliza el martes 1 de diciembre.

Desde el Concello de Carnota animan a todos los niños y niñas del municipio y su entorno a iniciarse en la práctica de este modalidad deportiva de la mano de un club de referencia en la comarca como es Balonmán Xallas.