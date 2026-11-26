La competición se presentó este jueves en el Concello de Carballo Concello de Carballo

Carballo acoge este fin de semana el VI Campeonato Gallego de Distancias Curtas, que coincide con la trigésima edición del Memorial Carlos Servando. Un total de 155 deportistas van a participar en la competición que se desarrollará en la piscina municipal Carballo Calero durante toda la jornada del sábado.

En la presentación del campeonato, celebrada este jueves en la sede consistorial de Carballo, participaron la presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (Fessga), Nuria Rodríguez; el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro; y representantes del Sysca, que ejercerá una vez más como club anfitrión de una competición autonómica.

Uno de los principales atractivos de esta edición es la proximidad del Campeonato de España, que se disputará en diciembre. La cita carballesa servirá de preparación para la competición estatal, una circunstancia que favorece la participación de las principales figuras del salvamento y socorrismo gallego.

Como se apuntó en la presentación, este sábado se batirá un récord de participación, porque el campeonato de Carballo “sirve como preparación” para el estatal. “Todos los deportistas que van al campeonato de España estarán aquí, y también otros que no van al campeonato de España pero que les parece una cita atractiva”, indicaron desde la organización.

La competición se desarrollará en la piscina municipal Carballo Calero durante toda la jornada, con sesiones de mañana y de tarde. El calentamiento comenzará a las 9.00 horas y las primeras pruebas se disputarán a partir de las 10.30 horas. La entrega de trofeos, a última hora de la tarde, pondrá el broche final a la jornada deportiva.

El Memorial Carlos Servando alcanza este año su trigésima edición, un aniversario que pone de manifiesto tanto la tradición del salvamento y socorrismo en Carballo como la capacidad organizativa del Sysca, un club de referencia en esta modalidad deportiva.

El campeonato cuenta con la colaboración del Concello de Carballo, de otras instituciones y de numerosas entidades y empresas.