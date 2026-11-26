Manuel Muíño y David Fernández durante la presentación de la prueba Concello de Zas

Ya hay fecha para la décima edición del Trail da Filloa de Zas. La prueba organizada por el Concello de Zas y la AD Monte Brondo se celebrará el domingo día 7 de febrero del próximo año. La nueva edición del evento se dio a conocer este jueves en el transcurso de un acto celebrado en la sede consistorial de Zas y al que asistieron representantes de las entidades organizadoras.

El alcalde, Manuel Muíño destacó la importancia progresiva que fue alcanzando esta cita deportiva a lo largo de la última década y la buena sintonía existentes entre las entidades organizadoras. “Xa son dez anos nos que Zas se converte no epicentro non só da Costa da Morte, senón tamén de Galicia no ámbito das carreiras pedestres. O traballo conxunto de Monte Brondo e o Concello na organización desta proba é moi importante para que o municipio sexa un referente neste tipo de carreiras”, declaró Muíño.

El regidor también puso el acento en el carácter diferencial de la cita, que combina deporte y gastronomía: “isto non é só correr, tamén hai que comer despois. As filloas que se reparten ao rematar son unha parte fundamental e un dos elementos que fan diferente este trail”.

En esta edición habrá cinco modalidades para adaptarse la diferentes niveles y preferencias: trail largo, de 24 kilómetros; trail corto, de 18 kilómetros; trailiño, de 13 kilómetros; andaina larga, de 25 kilómetros; y andaina corta, de 15 kilómetros. Los recorridos discurrirán por los montes del municipio y tendrán como algunos de sus puntos más destacados los ascensos al Monte Brondo y al Pico de Meda, el punto más elevado del concello. Además, las personas participantes podrán descubrir diferentes riberas de ríos, robledales y sotos, incluyendo algunos de los espacios naturales menos conocidos de la zona.

David Fernández, presidente de la AD Monte Brondo, se mostró satisfecho con la evolución de la prueba y con la respuesta de las personas participantes en estos diez años, apuntando que “estamos moi contentos de que o trail funcione tan ben e de que cada ano haxa máis xente. Nesta edición quixemos introducir algúns cambios nos percorridos para que as persoas participantes poidan descubrir novos lugares, como o Pico de Meda, unha das grandes novidades deste ano”.

Fernández también destacó que las dos andainas saldrán por primera vez desde Baio para terminar en Zas y avanzó que se mantendrán iniciativas como la Beca do Trail da Filloa.