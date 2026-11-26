Rueda de prensa de Aubameyang en Abegondo Quintana

La actualidad del jueves en el Deportivo no ha estado ni en el césped de Riazor ni en el interior de la ciudad deportiva de Abegondo, sino en la AP-9, donde Aubameyang dio el susto de la semana al verse involucrado en un leve accidente de tráfico que, afortunadamente, no dejó daños personales.

A primera hora de una mañana lluviosa, cuando se dirigía hacia la sesión de trabajo prevista para la plantilla deportivista, el atacante chocó con su Ferrari contra otro vehículo. Ni él ni los ocupantes sufrieron daños físicos, aunque los coches sí que terminaron con desperfectos.

El Ferrari de Aubameyang tras el accidente de este jueves

De hecho, el vehículo de la otra persona envuelta en el incidente tuvo que ser retirado por la grúa, que acudió al lugar del suceso para despejar la vía. Fueron menos las consecuencias para el de Aubameyang, que pudo acudir en el propio Ferrari a Abegondo para continuar su mañana con la normalidad que le permitió el percance.

El futbolista se ejercitó con normalidad y salió a sala de prensa como estaba previsto desde el miércoles. Tranquilizó a todos y lo primero que hizo fue acordarse del otro protagonista del accidente. "Lo importante es que la otra persona no tiene nada".

"Lo más importante es que la otra persona no tiene nada"

Con su naturalidad habitual trató Pierre-Emerick Aubameyang el accidente sufrido. El delantero blanquiazul completó el entrenamiento con total normalidad y quiso tranquilizar a todos, mostrando también empatía con la persona que conducía el otro vehículo implicado.

"Ha sido un pequeño susto. Al final estamos bien. Es lo más importante. Son cosas que pasan en la vida. Lo más importante es que la persona que tuvo el accidente conmigo no tenga nada. Después de las cosas malas, vienen las cosas buenas".

El gabonés lleva unos meses ajetreados en este inicio de temporada. Después de una puesta en escena estelar con cinco goles y dos asistencias, tuvo que pasar por el quirófano para operarse del menisco. Reapareció antes de lo que estaba previsto, pero la semana pasada tuvo que someterse de nuevo a pruebas médicas para revisar unas molestias en el tobillo. Esta semana, después del susto con el coche, se prepara ya para afrontar con tranquilidad una cita con el Barcelona.