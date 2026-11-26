El Bergan quiere desquitarse este sábado de la derrota en casa ante el Basconia Raúl López Molina

El derbi Compostela-Bergantiños correspondiente a la décimo tercera jornada de Segunda Federación, se juega este sábado a partir de las 17.00 horas en el Estadio Verónica Boquete de Santiago. Un único punto separa a ambos equipos en la clasificación. Los carballeses son quintos con 19, uno más que los compostelanos, que ocupan la séptima plaza del grupo.

Pese a estar por encima en la tabla, los rojillos llevan cinco jornadas sin poder saborear la victoria y aspiran a romper esta mala racha en el Vero Boquete, logrando el que sería su segundo triunfo a domicilio.

El Compostela también lleva dos semanas sin ganar y de las cuatro derrotas sufridas en los tres meses que se llevan de competición, tres llegaron en su campo, si bien las dos primeras fueron en el tramo inicial de competición.

El Bergantiños, por su parte, lejos de As Eiroas solo ha conseguido un triunfo. Fue el contundente 0-3 logrado en la tercera jornada en el campo de la Gimnástica de Torrelavega. Por contra, en Carballo logró cuatro de sus cinco victorias y sufrió una única derrota, la del pasado fin de semana ante el Basconia (0-1).

"La dinámica de resultados que llevamos últimamente no es la que nos gustaría, pero esto forma parte del proceso de madurez que necesita el plantel. Tenemos las cosas claras y hay que seguir confiando en el trabajo y en lo que propone el equipo", dice Simón Lamas, técnico del conjunto rojillo.

Para el entrenador lucense "no hoy mejor rival ni mejor escenario para volver a la senda del triunfo", al tiempo que anuncia "un gran derbi, en el que creo que vamos a dar la talla y estar a la altura de los que requiere un compromiso de este tipo".

Lamas pronostica un partido bonito y abierto. "El Compostela es uno de los equipos importantes de la categoría, por presupuesto y por futbolistas está llamado a estar en la zona alta. Seguro que nos va a exigir una buena organización defensiva, con momentos en los que tendremos que juntarnos y saber sufrir, aunque espero que también nosotros sepamos hacérselo pasar mal a ellos en otras fases del partido".

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