Una jugada del Basket Xiria-Chantada de la pasada jornada Raúl López Molina

El Basket Xiria vuelve a jugar en su pista del Pabellón Vila de Noia por segundo fin de semana consecutivo. Los carballeses reciben este sábado 28 de noviembre (19.30 horas) a los salmantinos del Usal Meins Avenida y lo hacen con la confianza en todo lo alto tras sumar hace siete días su primer triunfo de la temporada en el Vila de Noia tras doblegar al Chantada por 82-70. Ese triunfo puso fin a una mala racha que coincidió con la visita de los rivales que están luchando por los primeros puestos: Círculo Gijón, Reino de León y Marín.

Superada esa fase del calendario, el objetivo para los carballeses tiene que ser no perder contacto con ese grupo cabecero por si alguno de sus integrantes desfallece.

Por lo de pronto, los de Héctor Méndez marchan cuartos en la tabla con 5 un balance de 5 triunfos y 3 derrotas. Su rival de esta sábado, por contra, lleva 2 únicas victorias y 6 partidos perdidos. Su jugador más peligrosos es Jesús María Cerisuelo, que acumula 120 puntos anotados y 72 rebotes capturados.